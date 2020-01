Meghan Markle news: firmato il primo contratto con la Disney

By

Meghan Markle firma un contratto con la Disney dopo l’addio alla famiglia reale inglese

È iniziata una nuova fase della vita per Meghan Markle. Dopo l’addio alla famiglia reale inglese, l’attrice ha firmato un contratto con la Disney. Del resto nel comunicato che sta facendo discutere il mondo da giorni i Duchi di Sussex erano stati chiari: hanno lasciato il loro ruolo di “senior” nella famiglia di Elisabetta II per diventare indipendenti e cominciare a camminare con le proprie gambe. E così Meghan, come fa sapere il Tims, è tornata ad Hollywood e ha già stipulato un accordo con uno dei colossi cinematografici più importanti al mondo. Secondo le indiscrezioni la 38enne presterà la propria voce ad una produzione ancora top secret. La giovane ha però fatto una richiesta ben precisa sul suo compenso…

Meghan Markle e il compenso che percepisce dalla Disney

Come sottolinea il Times, infatti, Meghan Markle ha deciso di devolvere tutto il compenso della Disney ad un ente benefico. Più precisamente alla Elephants Without Borders, un’organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. L’accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e la registrazione sarebbe già stata realizzata poco prima che l’attrice americana insieme con il marito principe Harry e il piccolo Archie di sette mesi partissero per il Canada dove hanno trascorso il periodo delle vacanze natalizie lontano dai Windsor.

Meghan Markle ha già lasciato l’Inghilterra

Intanto – dopo l’annuncio ufficiale – Meghan Markle è volata in Canada mentre il Principe Harry è rimasto in Inghilterra per sbrigare le ultime faccende. Dopo questa decisione così importante, la coppia ha deciso di dividersi col piccolo Archie tra l’Europa e il Nord America.