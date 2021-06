Meghan Markle, l’omaggio è solo per Diana: a Corte scelte deludenti

Meghan Markle ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha accolto la figlia Lilibet Diana. Nessuna accusa alla Corona, questa volta, da parte della moglie del principe Harry. La Duchessa di Sussex ha risposto alle domande riguardanti il suo libro per bambini The Bench su The Weekend Edition di NPR. A ispirare Meghan sono stati proprio suo marito, il piccolo Archie e Lady Diana. A quest’ultima ha deciso di rendere nuovamente omaggio. Secondo quanto riporta il Mirror, la Markle si è assicurata che ci fosse un cenno alla defunta principessa in questo suo primo libro per bambini.

Uscito lo scorso 8 giugno, il volume è diventato già un bestseller. Al suo interno è possibile vedere alcune illustrazioni della loro famiglia. Tra questi vi è un’immagine che ritrae Harry e Archie seduti su una panchina, circondati dai loro cani. Nel corso di questa intervista, la Markle ci ha tenuto a precisare che il libro è ricco di tocchi personali, incluso un cenno alla principessa Diana. Scendendo nel dettaglio, l’omaggio alla sua defunta suocera riguarda il suo fiore preferito, il Non ti scordar di me.

“Volevamo assicurarci che fossero inclusi lì. Ci sono molti, molti dettagli speciali e amore che sono andati in questo libro”

Lady Diana è l’unica persona a cui è stato reso omaggio nel libro, come si poteva già immaginare. E mentre Harry e Meghan ormai hanno iniziato una nuova vita in California, nella Royal Family vengono prese decisioni che potrebbero deluderli, non poco. In queste ultime ore, il Daily Mail ha lanciato una notizia che ha subito catturato l’attenzione dei britannici.

Pare che il principe Carlo abbia ormai fatto una scelta: Archie non avrà mai il titolo di principe. Ebbene, il futuro erede al trono avrebbe intenzione di formare una Monarchia più ‘piccola’, con lo scopo di accontentare il popolo britannico. Era scontato il titolo di principe per il piccolo Archie. Ma pare che il figlio della Regina abbia deciso di ridurre il numero dei reali all’interno della Monarchia.

In questo modo, potrebbe riuscire a riconquistare gli inglesi, visto che è sempre stato abbastanza impopolare sul territorio. La fonte ha fatto sapere che Harry e Meghan sono stati già informati di questa decisione.

Dunque, sembra proprio che quando il principe Carlo salirà sul trono deluderà non poco i due Duchi di Sussex, che non avrebbero già da ora preso bene la notizia.

Intanto, Meghan e Harry continuano a espandere il loro impero, lontano dalla Famiglia Reale, aumentando le entrate!