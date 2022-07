Meghan Markle, l’ex fidanzato: “Famosa grazie a bugie e corna”

Non c’è pace per Meghan Markle. Anche lontana dalla famiglia reale inglese l’ex attrice fa parlare di sé. Stando ad alcune testimonianze l’ex protagonista di Suits avrebbe sempre approfittato delle sue storie d’amore e delle sue amicizie per ottenere vantaggi e privilegi. Pare che la duchessa di Sussex sia arrivata addirittura a tradire e a fingere presunte storie d’amore pur di accrescere la propria popolarità…

Stando a quanto racconta l’esperto reale Tom Bower nel suo nuovo libro dal titolo “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, lo chef canadese Cory Vitiello, fidanzato di Meghan Markle per due anni, avrebbe accusato la donna di infedeltà. L’attuale moglie del Principe Harry l’avrebbe tradito con un famoso giocatore di golf – e non solo – in cambio di fama e visibilità.

Nel 2014 Meghan Markle ha sfidato il golfista Rory Mcllroy all’Ice Bucket Challenge attirando così la sua attenzione e trascorrendo una serata in compagnia dello sportivo. Serata ampiamente documentata dai paparazzi, che sarebbero stati allertati dalla stessa Meghan, che voleva così mantenere alto il suo profilo mediatico nonostante la relazione con Vitiello.

Otto anni fa la Markle non conosceva ancora Harry ma aveva già iniziato a recitare in Suits, serie tv che ha dato una grossa scossa alla sua carriera. Stando al racconto dello chef Meghan avrebbe di continuo cercato, durante il suo percorso ad Hollywood, mezzucci per diventare sempre più nota.

Il cuoco ha parlato senza mezzi termini di una donna disposta a tutto per la popolarità, anche a tradire e mentire. Cory è sicuro di essere stato tradito più e più volte da Meghan, che l’avrebbe poi mollato senza dare troppe spiegazioni.

In seguito all’incontro con il Principe Harry Meghan Markle ha detto addio alla recitazione. Si è sposata e ha avuto due bambini: Archie e Lilibeth. Dopo la Megxit non è escluso in futuro un ritorno sulle scene, magari in qualche produzione Netflix.

Meghan Markle ha indossato i panni di Rachel Zane – il suo primo ruolo di rilievo sul piccolo schermo – per sette anni. Ha abbandonato la serie tv per amore di Harry e della famiglia reale inglese.