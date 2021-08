Meghan Markle, la sorellastra dura: “Perché è incredibilmente crudele”

Meghan Markle attaccata su più fronti, entrambi famigliari. Da un lato le tensioni note a livello globale con la Royal Family, che la accusa di aver portato il principe Harry sulla ‘brutta strada’, convincendolo a espatriare negli Stati Uniti e a tagliare il cordone ombelicale con Buckingham Palace. Dall’altro c’è la sua famiglia d’origine. In diverse occasioni il padre della duchessa di Sussex ha criticato aspramente la figlia. Adesso è la sua sorellastra Samantha Markle a rivolgere parole di fuoco alla congiunta.

Non è la prima volta che Samantha riserva esternazioni dure a Meghan. Di recente è ricapitato: la donna, intervistata nel programma GB News condotto da Dan Wootton, è stata un fiume in piena, arrivando persino a definire la sorellastra una persona “crudele”.

Il conduttore Wootton ha domandato a Samantha se, nonostante tutto quel che è capitato in famiglia, voglia ancora bene alla duchessa di Sussex. La risposta non si è fatta attendere, con la donna che ha dichiarato di essere molto in difficoltà nel provare ad amare “qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone”.

Nella fattispecie si è riferita a suo padre, raccontando che l’uomo ha affrontato “due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele”.

Una manciata di giorni fa, più precisamente il 4 agosto, la moglie del principe Harry ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Ovviamente, visti i pesanti attriti che ha avuto negli ultimi anni con la sua famiglia, Meghan non ha condiviso con lei alcun festeggiamento. Per Samantha è stato un ulteriore brutto colpo da dover metabolizzare. La sorellastra dell’ex star di Suits ha così rimembrato che l’attrice, da bimba, aveva un grande legame con lei e che mai avrebbe creduto che un giorno non si sarebbero rivolte la parola neanche per gli auguri di compleanno.

Le ruggini che si sono create tra le diverse famiglie, spiega ancora Samantha, sono state vissute da lei come una sorta di battaglia: “È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno”.

Nel frattempo Harry e la moglie continuano a dimorare in California, lontanissimi dalla Royal Family. Da quando se ne sono andati da Londra si sono buttati a capofitto negli affari. Si parla di contratti stellari e di cifre astronomiche.