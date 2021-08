Meghan Markle compie 40 anni: il gesto di William e Kate

By

In occasione dei 40 anni della moglie del principe Harry, arrivano gli auguri dei duchi di Cambridge e di altri reali

Meghan Markle ha compiuto nella giornata odierna 40 anni e per l’occasione sono arrivati tanti commenti di auguri, tra i tanti anche quelli di alcuni membri della Royal Family. William e Kate così come la regina Elisabetta hanno scelto di far arrivare un messaggio di auguri via social alla duchessa di Sussex.

Nella famiglia reale la comunicazione è molto importante. Anche in questa occasione, come fanno notare i più attenti, nel messaggio di auguri del futuro re d’Inghilterra e di Elisabetta II, l’attrice americana non è citata con il suo nome, bensì con il suo titolo nobiliare.

Titolo acquisito subito dopo aver sposato il principe Harry. “Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex” queste le parole brevi, precise, concise ed incise scelte dai reali inglesi per la cognata. Che ha scelto ormai da tempo di vivere lontana dalla corte inglese.

Il messaggio di auguri a Meghan da parte di William e Kate è apparso su un post nel loro account ufficiale Instagram. Il messaggio di auguri è stato messo a corredo di una bellissima immagine dell’ex attrice durante un viaggio istituzionale in Oceania.

Un’immagine che ritrae la duchessa da sola, senza alcuna persona al suo fianco. Stessa scelta anche per il principe Carlo e Camilla, che hanno condiviso nel loro account ufficiale un’altra immagine della Markle nel 2019 durante un evento a Windsor.

Anche la regina Elisabetta ha scelto di festeggiare questo giorno pubblicando sull’account ufficiale un collage di immagine della moglie di Harry. Accompagnando gli scatti con delle parole di auguri per il compleanno di Meghan.

Per il collage la regina ha scelto delle foto che ritraggono Harry e Meghan mentre applaudono felici a Buckingham Palace, quindi una di Archie durante un viaggio della coppia in Africa. In aggiunta anche quella della regina insieme a Meghan quando nel 2018 si recarono insieme a Chester.

La Markle continua a mantenere il titolo di duchessa di Sussex nonostante la Brexit. La stessa continua ad usarlo per impegni professionali.