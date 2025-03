Meghan Markle ‘influencer’, critiche a Pomeriggio 5: “Imita la Ferragni”

Meghan Markle sta vivendo la sua vita lontana dalla famiglia reale, accanto al Principe Harry e ai loro figli Archie e Lilibeth. Hanno preso questa decisione oramai sei anni fa e da allora tutto è cambiato, ad oggi Harry e suo fratello William neanche si parlano più. Non è stato facile ma pian piano i due coniugi sono riusciti a ritagliarsi il loro spazio, a spiegare le loro ragioni dietro alcuni comportamenti e a crearsi una quotidianità equilibrata a distanza dalle critiche. Ma nell’era dei social, gli insulti sono sempre all’ordine del giorno, in modo particolare quando si ha un profilo su Instagram. Proprio in queste ore, infatti, Meghan ha pubblicato una foto sul loro account che è stata fortemente criticata.

Nella foto, Meghan tiene in braccio i suoi bambini mentre sono di spalle. A Pomeriggio 5, non sono mancate le critiche da parte di Antonio Caprarica: “Io dico che non ho capito perché ha sposato un duco reale se poi l’obiettivo era quello di imitare la Ferragni, a questo punto bastava prendersi un Fedez qualsiasi” una stoccata davvero pesante da digerire. “Io ho il massimo rispetto per tutti quelli che si guadagnano da vivere in un modo o nell’altro, questi sono i suoi talenti e fa bene a sfruttarli, brutto però utilizzare i bambini“.

Meghan Markle, da duchessa a influencer Antonio Caprarica a #Pomeriggio5: “Se l’obiettivo era imitare la Ferragni poteva evitare di sposare un duca reale” pic.twitter.com/x4IqmrJMV0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 26, 2025

Meghan Markle diventa influencer?

Meghan Markle in questi anni ne ha dovuto digerire di critiche, ma molto spesso dimentichiamo che prima di diventare una duchessa lei era una attrice molto amata ad Hollywood e ha dovuto sacrificare tutto per amore. Dopo il distacco da Londra, sperava che le cose potessero migliorare e iniziare magari una vita normale, ma tante cose ancora non le sono state possibili.

Lei ed Harry in questi anni hanno fatto davvero tante cose, il principe ha scritto un libro e loro due insieme hanno dato via ad un documentario che ha fatto molto parlare, per non parlare delle numerose interviste rilasciate in cui hanno raccontato aspetti privati della famiglia reale che hanno rovinato forse per sempre il rapporto tra loro ed Harry. Questa foto pubblicata da Meghan è stata oggetto di critiche, perché anche se hanno rinunciato a tanto andando via da Londra, è ancora difficile guardare lei ed Harry come una semplice coppia e non come due ex nobili dell’Inghilterra.