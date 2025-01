Meghan Markle, grave lutto. L’addio struggente: “Sono devastata”

Grave lutto per Meghan Markle, moglie del Principe Harry. Nelle ultime ore è difatti venuto a mancare il suo cagnolino, un beagle adottato in un canile nel 2015. L’annuncio è stato dato dalla stessa Duchessa di Sussex con un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. In accompagnamento ad un video con diversi filmati e foto che la ritraevano in compagnia del suo animale domestico, Meghan ha scritto un lungo e struggente messaggio d’addio per salutare e ringraziare il suo amico a quattro zampe.

Morto il cane di Meghan Markle: l’addio struggente

La Duchessa del Sussex si è detta devastata per la perdita del suo cagnolino, che le è rimasto accanto in ogni momento della sua vita. Meghan ha spiegato il perché del nome Guy, dovuto al fatto che fosse piccolo e fragile, e del brutto incidente che l’ha colpito prima del suo trasferimento in Regno Unito. Proprio a causa di ciò, il beagle ha dovuto subire numerosi interventi chirurgici e le avevano detto che probabilmente non sarebbe più riuscito a camminare. Markle ci ha tenuto a ringraziare anche tutto il personale medico che si è preso cura di lui in quei momenti.

Di seguito il post d’addio pubblicato da Meghan sui social in seguito al lutto:

Il cagnolino Guy sarà presente anche nella nuova serie tv della Duchessa, intitolata “With Love, Meghan”, che andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 15 gennaio.