Meghan Markle senza pace: messaggio in codice a distanza per Harry e Archie

Il principe Harry e Archie nel cuore di Meghan Markle

Se siete appassionati di gossip internazionale saprete senz’altro che Meghan Markle è stata lontana dalla famiglia reale, dal principe Harry e da suo figlio Archie per supportare l’amica Serena Williams durante le finali degli US Open del 7 settembre. Le foto hanno fatto il giro del Web, vista la bellezza e la popolarità della duchessa del Sussex, e nonostante le polemiche con la Regina tutti hanno fatto il tifo per lei, tanto bella quanto umile, allo stesso livello dell’altrettanto chiacchierata Kate Middleton. Qualcuno avrà senz’altro notato anche un piccolo dettaglio che ha fatto impazzire i più appassionati delle vicende della famiglia reale. Di cosa parliamo esattamente? Di un gioiello che è più di un gioiello.

Meghan Markle, il messaggio in codice per la sua famiglia: un gioiello bellissimo agli US Open 2019

A battere la notizia tra gli altri è stato Hollywoodlife che ha fatto notare come per non sentire la mancanza del principe Harry e di suo figlio Meghan Markle ha continuamente tenuto tra le mani una collana in oro con due piccoli pendenti di forma rettangolare su cui sono impresse proprio le lettere H e A; si tratta ovviamente delle iniziali di Harry e Archie, e questo suo continuo giocare nervosamente con la collanina è stato interpretato dai più come un messaggio in codice per la famiglia, una sorta di “mi mancate” che ha reso omaggio agli uomini più importanti della sua vita. Non è la prima volta tra l’altro che Meghan Markle si fa notare per un gioiello in oro: a Wimbledon ad esempio ha fatto il tifo per Serena Williams indossando una catenina da cui pendeva una bellissima lettera A; Archie non era ancora nato ma era già nella sua mente e nel suo cuore.

Meghan Markle news, i prossimi impegni istituzionali della duchessa

Ricordiamo che ben presto Meghan tornerà alla vita di tutti i giorni, si fa per dire, e che dovendo rappresentare la famiglia reale nel mondo avrà a che fare con impegni istituzionali tutt’altro che derogabili: la vedremo ad esempio in Africa per un tour reale che la porterà in Malawi, nell’Angola e in molti altri Paesi importanti per il prestigio della Corona. Quali gioielli indosserà in quelle occasioni la Markle?