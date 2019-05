Harry e Meghan, diffuso il certificato di nascita del Baby Sussex Archie

Harry e Meghan, è stato reso noto il certificato di nascita del figlio Archie: i dettagli sul Royal Baby

È stato diffuso il certificato di nascita del figlio del principe Harry e Meghan Markle. Finalmente sono state rese note tutte le informazioni sul Royal Baby Archie. A lanciare la notizia è stato il sito People, che ha rivelato il luogo dove è nato il Baby Sussex e a diffondere il documento reale è stata Rebecca English, giornalista del Daily Mail, sui social. Archie è nato lo scorso 6 maggio 2019, ma solo oggi, venerdì 17 maggio, è stato reso pubblico il suo certificato di nascita. Ovviamente sono emersi, in questo modo, nuovi dettagli sulla nascita del figlio di Meghan e Harry, che tra due giorni festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. Attraverso questo importante documento, è stato confermato che il Royal Baby è nato in ospedale e non in casa com’era stato riportato in queste settimane. La Markle ha, dunque, partorito nella clinica privata Portland Hospital di Westminster. Al contrario di Kate Middleton, che invece ha dato alla luce i suoi tre figli al St. Mary’s Hospital di Londra.

Royal Baby, il certificato di nascita del figlio di Harry e Meghan Markle

La clinica scelta da Meghan Markle per partorire è la stessa dove sono nate le principesse Eugenia e Beatrice. Un parto naturale, in questa struttura, può arrivare a costare fino a 15mila sterline, ovvero circa 17mila euro. Tra le altre informazioni rese note dal certificato di nascita del Baby Sussex, diffuso solo undici giorni dopo la sua nascita, ha attirato l’attenzione la categoria occupazione della Markle. Ovviamente Meghan è stata accreditata come Principessa del Regno Unito, esattamente come Kate. La registrazione della nascita di Archie è avvenuto a casa di Harry e Meghan, raggiunti da un rappresentate del registro ufficiale di Westmister. La coppia si è di recente trasferita al Frogmore Cottage di Windsor.

Harry e Meghan: la coppia si gode i primi momenti con il figlio Archie

Archie è stato così registrato all’anagrafe, dopo undici giorni dalla sua nascita della clinica privata Portland Hospital di Westminster. Ora Meghan e Harry potranno godersi questo periodo indimenticabile insieme al loro primo figlio. Sembra proprio che l’ex attrice non abbia voluto avere al suo fianco una tata e che il piccolo non faccia dormire molto i suoi genitori! Non ci resta che attendere per ulteriori notizie sul Baby Sussex.