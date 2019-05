Meghan Markle, flirt con il cantante Matt Cardle prima di Harry

Meghan Markle e Matt Cardle hanno avuto un flirt?

Dopo poche ore dal primo anno di anniversario di Meghan Markle e del principe Harry, un gossip ha travolto la Royal family. Secondo quanto riportato da una fonte al Sun, la duchessa, nel 2015 avrebbe avuto un flirt con il cantante Matt Cardle prima di incontrare il suo principe azzurro. Cardle è una star britannica, vincitore del talent X Factor: un sorriso smagliante e degli addominali scolpiti che avrebbero fatto breccia nel cuore della duchessa di Sussex. I fatti risalgono a qualche mese prima che Meghan conoscesse il principe Harry. Secondo quanto riportato dalla fonte al Sun, in quel periodo la Markle sarebbe stata contattata su Instagram da Matt.

Meghan e Matt: ecco come si sono conosciuti

Dopo essersi conosciuti online, Meghan e Matt avrebbero iniziato a scambiarsi dei messaggi tramite il social in cui la Markle avrebbe addirittura ammesso di essere una fan del cantante. Lunghe chiacchierate su Instagram che però non hanno portato a nessun incontro faccia a faccia. Ma nonostante la reciproca stima, entrambi hanno poi incontrato i loro rispettivi compagni. Infatti proprio in quei giorni Cardle incontrò quella che sarebbe stata la sua attuale fidanzata e da quel momento non rispose mai più all’ultimo messaggio che la Markle gli inviò. Anche Meghan però dopo questa parentesi con il cantante, avrebbe poi conosciuto il principe Harry.

Meghan Markle e Harry: è nato il Royal Baby

Lunedì 6 maggio 2019, per la gioia dei fan della famiglia reali, è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono diventati per la prima volta genitori. Ma perché hanno scelto il nome Archie per il piccolo Royal Baby? A dare una risposta a questa domanda c’ha provato un amico d’infanzia di Meghan. Quest’ultimo, contattato dal Mirror, avrebbe tirato in ballo il padre della Markle che, secondo la sua opinione, avrebbe avuto un ruolo importante nella scelta del nome del Royal Baby.