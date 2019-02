Meghan Markle, in uscita il film che la metterà in imbarazzo

Meghan Markle e il film che la metterà in imbarazzo, di cosa parla

La duchessa del Sussex trema! Secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe in prossima uscita un film girato dalla neo sposa e prossima al parto, Meghan Markle, nel lontano 2011. Una pellicola a dir poco particolare e in un cui la moglie del Principe Harry avrebbe ricoperto un ruolo che imbarazza Buckingham Palace. Il film, dal titolo “The Boys and Girls Guide to Getting Down” è stato girato diversi anni e fa ma solo ora è stato acquistato dalla Artist Rights Distribution e dovrebbe raggiungere prestissimo tutte le sala del Nord America. Dopo il suo addio alla serie tv Suits, che Meghan ha dovuto lasciare dopo l’annuncio del matrimonio reale, la duchessa ritornerà sullo schermo ma la trama del film potrebbe mettere in estrema difficoltà la Markle che, sembra, sia sempre più alle prese con liti e problemi con la cognata Kate Middleton e la Regina Elisabetta. Solo di qualche settimana fa il gossip più chiacchierato al mondo, la notizia secondo cui Harry e Maghan stiano già divorziando con una “buona uscita” molto costosa.

Meghan Markle: il film del 2011 girato prima di Suits

Il film dovrebbe raggiungere le sale cinematografiche del Nord dell’America nei prossimi mesi. Meghan Markle riapparirà sullo schermo dopo l’addio definitivo alla recitazione, obbligato dalla scelta di sposare il Principe Harry. Nella pellicola, girata prima della sua entrata nel cast della serie tv Suits, la duchessa di Sussex interpreta una ragazza festaiola di nome Dana ed alcune scene potrebbero davvero metterla in imbarazzo. Come reagirà la Regina Elisabetta alle scene definite compromettenti? Si vocifera, infatti, che tra le due non scorra buona sangue.

Meghan Markle e George Clooney: “Lei come Diana”

L’attore americano George Clooney è intervenuto nelle chiacchiere sempre più insistenti che riguardano Meghan Markle. Dopo il suo matrimonio con il secondogenito di Carlo e Lady Diana, si è parlato e sparlato assai circa i rapporti a Palazzo e le supposizioni circa un divorzio con Harry sempre più vicino. Clooney ha paragonato così l’attenzione mediatica a cui è sottoposta Meghan alla stessa vissuta anni fa da Diana. Un paragone quello dell’attore di “ER” che, come possiamo ben immaginare, ha creato una grande polemica.