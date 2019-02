John Travolta conduttore d’eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita

John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent di Raiuno ha affiancato l’amata presentatrice come conduttore d’eccezione. Accolto con affetto e grande entusiasmo dal pubblico del Teatro Ariston, ha fatto un ingresso trionfale sulle note delle mitiche canzoni dei suoi film. “Mister Jhon Travolta”, così lo annuncia la Clerici, entra in scena e subito i presenti si scaldano, regalandogli una vera e propria standing ovation. Il divo del cinema internazionale ha assistito a tutte le esibizioni dei giovani aspiranti cantanti, sorprendendo la padrona di casa ed il pubblico dell’Ariston grazie alla sua grande disponibilità. Infatti, l’attore di Grease ha salutato tutti i genitori dei ragazzi in gara prima delle esibizioni. Ma durante la serata c’è stato anche il tempo per un’intervista a tu per tu con Antonellina Nazionale, in cui si è parlato delle donne della sua vita e della sua carriera.

John Travolta è stato l’ospite speciale della prima puntata di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici. Durante la serata c’è stato anche il tempo per un’intervista a tu per tu con Antonellina Nazionale, in cui si è parlato delle donne della sua vita e della sua carriera. “Le donne sono donne, sono sexy”, esordisce l’attore a proposito di quello che sarà l’argomento della chiacchierata. Così la Clerici inizia a chiedergli delle donne con cui ha lavorato e soprattutto ballato, e si parla dell’attrice e cantante australiana Olivia Newton John: “Sono molto attaccato a lei, siamo ancora grandi amici. Ho ancora sentimenti molto profondi per lei, le voglio tanto bene”. Poi la Clerici chiede a Jhon Travolta di Uma Thurman con cui ha lavorato in Pulp Fiction. E lui replica così’: “Molto speciale, molto spirituale, un’attrice di grandissimo talento. Mi sono divertito a ballare con lei, molto sexy”.

La conversazione tra John Travolta e Antonella Clerici va avanti e inaspettatamente si parla del suo rapporto con Lady Diana. La conduttrice gli chiede: “Tu hai ballato anche con Lady Diana. Eravate alla Casa Bianca nel 1985 […] che ricordo hai di questo incontro?”. Travolta spiazza tutti con delle parole molto romantiche e toccanti al contempo: “Soprattutto ricordo una donna timida, elegante, fiduciosa in sé, amabile. Soprattutto perché aveva la passione di ballare con me. Ero lusingato e io mi sono sentito come un principe”.