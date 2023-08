Meghan Markle e quel cerotto particolare: ecco a cosa serve

Cosa sta succedendo a Meghan Marke? La duchessa di Sussex è stata paparazzata recentemente durante una semplice a passeggiata a Montecito, in California. La donna si trovava da sola, senza il principe Harry, che al momento è in Asia per giocare una partita di polo per Sentebale, il suo ente di beneficenza che aiuta i giovani del Lesotho, in Africa meridionale. Come accade solitamente, i media hanno subito analizzato nei dettagli il suo look, sempre molto elegante, anche nella sua semplicità. Tuttavia, questa volta, ad attirare l’attenzione è stato un “accessorio” particolare.

L’attrice indossava dei pantaloni bianchi con una cintura Givenchy, uno scialle Hermes Rayures D’ete e un paio di slingback Chanel in pelle di capra. Come accessorio, poi, ha sfoggiato una borsa Goyard bianca, mentre ha preferito non usare make up, uscendo senza trucco. Nonostante la stagione e le alte temperature, infine, Meghan è uscita con un cappotto di lana Max Mara. Ebbene, proprio sotto la manica del cappotto è stato possibile intravedere un piccolo cerotto. Tuttavia, non si trattava di un cerotto qualsiasi. Secondo il portale Page Six, quello indossato dalla Markle sarebbe un cerotto antistress, il cui nome esatto pare essere “Nucalm”. Ma, come funziona esattamente?

Stando a quanto si può leggere sul sito del produttore, il Nucalm è un dispositivo calmante che attiva il sistema nervoso parasimpativo. Questo vuol dire che si occupa delle reazioni involontarie del corpo, per far sì che chi lo utilizza possa avere un “rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti persistenti o letargia mentale”. Stando a tali informazioni, sembrerebbe che Meghan stia cercando di gestire con diverse misure quello che sembrerebbe essere un periodo non molto semplice per lei.

Anche se, secondo una fonte citata da PageSix, il prodotto Nucalm non ha a che fare per forza con lo stress. Certo è che, sono molte le controversie che sta attraversando la protagonista di ‘Suits’ in questo periodo. Dal punto di vista lavorativo, le cose si sono complicate, tanto che anche il suo podcast è stato ufficialmente chiuso. Inoltre, negli ultimi mesi, si è mormorato molto di una possibile crisi tra lei e il principe Harry. Ad ogni modo, si tratta sempre e solo d’indiscrezioni e non è chiaro il motivo per cui la duchessa abbia deciso di indossare un cerotto antistress.