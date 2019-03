Meghan Markle e Priyanka Chopra ai ferri corti? Finalmente la verità

Meghan Markle e Priyanka Chopra hanno litigato? La moglie di Nick Jonas risponde

Meghan Markle e Priyanka Chopra hanno davvero litigato? Gli ultimi gossip parlano di un rancore nato tra le due in questo periodo. In particolare, si è iniziato a pensare alla rottura di questa amicizia quando la Duchessa di Sussex non ha preso parte al matrimonio di Priyanka e Nick Jonas. Dopo ciò, Meghan ha organizzato il baby shower per il bambino che sta per mettere al mondo, ma la Chopra è stata una grande assente. I rumors rivelavano che la moglie della nota popstar avesse appunto deciso di non prendere parte all’evento di Meghan, proprio perché risentita dall’assenza di quest’ultima alle sue nozze. Pertanto, i gossip non parlano d’altro che del presunto allontanamento tra le due. A risolvere il dubbio ci pensa la stessa Priyanka, ospite a Watch What Happens Live, dove le viene proprio chiesto se c’è qualche problema tra lei e Meghan. La risposta della moglie di Nick Jonas sembra chiudere qualsiasi sospetto.

Priyanka Chopra smentisce le ultime notizie sulla rottura con Meghan Markle

A Priyanka viene chiesto, appunto, se è arrabbiata con Meghan. La nota modella risponde ridendo: “Oh mio Dio. No, non è vero”. Dunque, la moglie di Nick sembra voler negare qualsiasi problema con la Duchessa di Sussex. Nessun litigio tra le due amiche, che probabilmente a causa dei rispettivi impegni non hanno potuto essere presenti in diterminati eventi. Meghan e Priyanka sarebbero, pertanto, ancora grandi amiche. L’assenza della modella al baby shower non è assolutamente collegata a una “vendetta” o un particolare rancore del passato. Un’amicizia che continua, a distanza di tempo, e che sembra non avere avuto alcuna rottura.

Meghan Markle vicina al parto, nessun litigo con Priyanka Chopra

Per la Markle la data di nascita del royal baby si avvicina. Infatti, il parto dovrebbe avvenire tra fine aprile e inizio maggio. Manca davvero poco e finalmente il mondo conoscere il figlio di Meghan e Harry. Non ci resta che attendere, nel frattempo la Duchessa di Sussex può ancora vantare dell’appoggio della sua amica Priyanka, nonostante la lontananza.