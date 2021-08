Meghan Markle e Kate Middleton: pronte a fare pace grazie a Netflix

By

Pace in vista tra Meghan Markle e Kate Middleton. Stando a quello che si legge sui tabloid inglesi la moglie del Principe Harry avrebbe contattato la cognata per coinvolgerla nel progetto Netflix che la vede protagonista insieme al marito.

Meghan avrebbe deciso di realizzare un mini-documentario dedicato alle opere di beneficenza e all’impatto che queste hanno sulla vita di molte persone. Per questo motivo avrebbe richiesto l’intervento di Kate Middleton che da ormai diversi anni porta avanti iniziative importanti per le famiglie e i bambini.

Secondo quanto spifferato da una fonte ad Us Weekly Meghan e Kate si sarebbero concesse lunghe chiacchierate telefoniche nelle ultime settimane. La moglie del Principe William si sentirebbe lusingata dalla proposta della cognata.

A quanto pare, quindi, Kate Middleton sarebbe passata sopra alle rivelazioni fatte da Meghan nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. E così, con l’appoggio della Regina Elisabetta, starebbe tentando di riavvicinarsi ai Sussex.

Ancora guerra tra i fratelli Harry e William

Mentre Kate Middleton e Meghan Markle tentano un ricongiungimento la situazione non sembra cambiata tra William e Harry. I due fratelli continuano a non rivolgersi la parola e pure il Principe Carlo ha tagliato i ponti con il suo secondogenito.

Sia il funerale del principe Filippo che l’inaugurazione della statua di Lady Diana non sono infatti bastati a far deporre l’ascia di guerra ai due fratelli, che sono sempre stati legati fino alla rottura avvenuta qualche mese fa. A far tremare la corte inglese è poi l’imminente uscita dell’autobiografia di Harry.

Il secondogenito di Carlo e Diana sta completando la stesura delle sue memorie in cui pare verranno rivelati aneddoti e retroscena scottanti, che potrebbero creare ulteriore imbarazzo alla famiglia reale. L’autobiografia non è l’unico progetto imminente del Principe Harry.

Il 36enne è riuscito a strappare a Netflix un contratto da 100 milioni di dollari. Un accordo che prevede la realizzazione di una docuserie che racconterà la storia di veterani di guerra, feriti o con disabilità, mentre si allenano per il torneo internazionale organizzato da Harry, gli Invictus Games.