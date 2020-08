Meghan Markle compleanno: le reazioni di Kate, William e della Regina

Meghan Markle festeggia oggi il suo 39esimo compleanno e non potevano mancare gli auguri della Regina. Non solo, sulle loro pagine social, anche William e Kate decidono di fare i propri auguri alla cognata. Ma ricordiamo che, quest’anno, l’attrice festeggerà a Los Angeles con Harry e Archie. Una tregua, dunque, per il compleanno di Meghan. Puntualissimi, gli auguri arrivano via Instagram da parte della Royal Family, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. In particolare, sulla pagina Instagram di Kate e William, è stata condivisa una foto che ritrae la Markle sorridente. Mentre, sull’account TheRoyalFamily è stata pubblicata un’immagine che vede la Regina e Meghan durante una visita congiunta a Chester nel 2018. Gli auguri arrivano anche dalla pagina di Carlo e Camilla. Pertanto, questo 4 agosto 2020, sembra proprio che la famiglia voglia apparire unita. Dalle indiscrezioni sappiamo che la Markle ha scelto di festeggiare il suo compleanno questa sera a Los Angeles, con un party privato e non solo. Infatti, per prendersi una pausa da tutti i problemi degli ultimi mesi, Meghan ha scelto di trascorrere una giornata on the road sulla costa californiana con Harry, Archie, sua madre Doria e qualche amica.

Meghan Markle, 39esimo compleanno: arrivano gli auguri di Kate, William e della Regina

“Auguro alla Duchessa del Sussex un felice compleanno”, si legge sulla pagina Instagram TheRoyalFamily. Invece, il profilo di Kate e William condivide: “Auguro un felice compleanno alla Duchessa del Sussex oggi”. Non possiamo non notare che sono state utilizzate le stesse parole per questo messaggio di auguri a Meghan Markle. Gli auguri della Regina potrebbero rappresentare, secondo qualcuno, un riavvicinamento tra loro. Ma potrebbe semplicemente trattarsi di un gesto da parte di The Queen che fa da ulteriore conferma della sua capacità di gestire determinate situazioni. Per celebrare un compleanno reale, solitamente, le campane di Westminster Abbey suonano, ma pare sia stato dato l’ordine di evitare ciò!

Meghan Markle compie 39 anni: insieme a Harry avrebbe declinato l’invito della Regina

Recentemente pare che la Regina avesse invitato Harry, Meghan e Archie a trascorrere questo periodo nel castello di Balmoral, dove lei stessa passa le sue vacanze estive. Ma pare che l’invito sia stato declinato dalla coppia, che ormai vive a Los Angeles. Nel frattempo, continua a far discutere il libro Finding Freedom (Alla ricerca della libertà) sugli ultimi retroscena delle vite del Principe Harry e della moglie Meghan Markle.