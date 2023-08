Meghan Markle compie 42 anni: l’abito fa discutere, foto e dettagli

Oggi, 4 agosto, è il compleanno della Duchessa di Sussex, Meghan Markle. La protagonista di “Suits” compie 42 anni e ha deciso di festeggiare in un ristorante italiano di Montecito, in California. Insieme a lei, anche il principe Harry, in quello che è il loro primo avvistamento dallo scorso maggio, quando erano stati immortalati a una cerimonia di premiazione a New York. In questi mesi, si è mormorato molto di un possibile divorzio tra i due, con tanto di viaggio in Africa del principe senza la compagnia della moglie.

Ecco che, a distanza di alcuni mesi, le voci sembrerebbero state smentite proprio in occasione del compleanno di lei, dove sono apparsi sorridenti e spensierati. Tuttavia, c’è chi ancora parla di crisi. Una fonte avrebbe rivelato al periodico Sun che, durante tutta la serata, non ci sarebbero state effusioni, coccole o momenti romantici nella coppia. C’è da dire, però, che i due non erano soli, bensì in compagna di alcuni amici, tra cui Matt Cohen e Heather Dorak. Per questo, forse, Meghan e Harry non si sarebbero lasciati andare ad eccesive tenerezze? Chissà…

Meghan Markle compie 42 anni: la scelta dell’abito

Il compleanno di Meghan Markle ha attirato molto l’attenzione dei media e degli utenti social non solo per la nuova apparizione insieme al principe Harry, bensì anche per l’abito scelto dalla Duchessa. L’attrice si è presentata al suo ristorante preferito con un abito firmato Posse, marca di abbigliamento conosciuta per la produzione di vestiti prettamente femminili e per la grande attenzione mostrata nei confronti dell’ambiente. Si tratta di un vestito lungo a righe bianche e nere, senza spalline, acquistabile ad un prezzo di 188 sterline, ovvero 218 euro.

L’outfit di Meghan non è passato inosservato agli utenti dei social, i quali hanno ferocemente criticato la scelta della donna. Su Twitter, diversi account l’hanno addirittura definita “un disastro della moda“, incitando gli stilisti a non collaborare con lei. Nonostante le critiche, però, l’abito, chiamato “Theo”, è andato immediatamente sold out sul sito del brand. Insomma, aldilà dei pareri contrastanti, è innegabile l’enorme impatto che la Markle continua ad avere, tanto che, qualsiasi cosa indossi, finisce subito per andare a ruba.