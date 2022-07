Meghan Markle come Lady Diana: l’assurda richiesta ad Harry

Lady Diana Spencer molto più che una semplice fonte di ispirazione. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in Inghilterra Meghan Markle avrebbe usato la memoria della suocera mai conosciuta per accrescere la propria popolarità e notorietà. La moglie del Principe Harry avrebbe usato a suo vantaggio i ricordi della Principessa del popolo, scomparsa in un tragico incidente in Francia nel 1997.

Stando a quanto raccontato dall’esperto reale Tom Bower nel suo ultimo libro dal titolo “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, fin dall’inizio l’ex attrice avrebbe cercato un paragone con Lady Diana per ottenere consensi agli occhi dei sudditi inglesi e non solo. La moglie del Principe Carlo è molto amata in tutto il mondo e dopo la sua scomparsa è diventata un vero e proprio mito.

La richiesta di Meghan Markle

Bower ha spifferato che Meghan Markle ha chiesto esplicitamente al marito di fare il possibile affinché agli occhi del mondo la sua vita fosse paragonata a quella di Lady D. Nello specifico è accaduto nel 2016, quando si parlò per la prima volta della frequentazione tra Harry e Meghan. Stampa e paparazzi alle calcagna provocarono la prima crisi di coppia.

A creare problemi alcuni titoli razzisti che spinsero Harry a diffondere una nota nella quale si condannavano certi comportamenti della stampa. Dichiarazione che però – stando al racconto di Bower – non era abbastanza per Meghan, che chiese di fare pubblicamente un parallelismo tra la sua vita e quella di Diana.

“Il secondogenito di Carlo acconsentì poiché era in preda al panico: non voleva perdere l’attrice dopo soli cinque mesi di conoscenza”, si legge nel libro di Bower. E poi ancora:

“Harry ha poi chiesto supporto a suo fratello maggiore, il principe William che invece ha esitato… Con rammarico di William, Harry stava obbedendo agli ordini di Meghan. Non era saggio”

La dichiarazione, rilasciata poi nel novembre 2016, non menzionava la principessa del Galles per nome, ma alludeva alle tragedie che l’hanno colpita tra cui essere inseguita dai paparazzi prima dell’incidente automobilistico del 1997 in cui è morta.

Nel 2019, poco prima di dire addio alla casa reale, Harry ha alzato il tiro paragonando direttamente Meghan all’adorata madre a causa della pubblicazione delle lettere private della Markle da parte della stampa britannica:

“La mia paura più profonda è che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto che non è più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze”

Non è la prima volta che Meghan Markle viene descritta come un’arrampicatrice sociale. Un ex fidanzato ha assicurato di aver subito bugie e corna da parte sua pur di avere successo ad Hollywood. La sorellastra Samantha Markle ha invece spifferato che l’ex star di Suits ha fatto di tutto per sposare il Principe Harry. Una scelta fredda e calcolatrice, insomma, più che di cuore.