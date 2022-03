Meghan Markle, Camilla “arrabbiata” si prende la rivincita: c’è tensione

Che tra Meghan Markle e Camilla Parker Bowles non scorre buon sangue è ormai cosa risaputa da tempo. Oggi, 18 marzo 2022, emergono nuovi dettagli su una faida interna alla Royal Family inglese che ha inasprito i rapporti tra le due donne che si può dire abbiano fatto un percorso opposto. Meghan, dopo il matrimonio con il Principe Harry, si è allontanata da corte; l’altra, Camilla, dapprima praticamente bandita per via della sua relazione clandestina con il Principe Carlo, oggi si sta facendo strada nel cuore della Regina Elisabetta e degli inglesi. Ecco di cosa si tratta e quali sono le ragioni delle invidie tra le due.

Meghan Markle e Camilla, i dettagli sulla faida

Camilla Parker Bowles, oggi moglie del Principe Carlo, è stata nominata patrona di un’importante istituzione, il National Theatre. Fin qui nulla di strano, se non fosse che si tratta di un patrocinio assegnato in precedenza proprio a Meghan Markle. I tabloid inglesi hanno subito rimarcato una sorta di rivalità tra le due donne, emersa proprio quando l’attrice statunitense ha ricevuto dalla sovrana il patrocinio in questione.

In quell’occasione, nel 2019, Camilla avrebbe infatti storto il naso e si sarebbe arrabbiata con la moglie del Principe Harry. La Parker Bowles, a quanto pare, desiderava ardentemente questo ruolo in virtù del suo grande amore per l’arte e si sarebbe sentita “snobbata” dalla famiglia reale.

Royal Family, Camilla vs Meghan: cosa è successo nel passato

Non è un mistero che le due non si siano mai sopportate: la Parker Bowles ha sempre avuto dubbi sull’onestà dell’ex attrice, che ha sempre guardato in cagnesco. Camilla non ha gradito la Megxit, dovendo restare accanto al preoccupato Principe Carlo che ne ha sofferto le conseguenze. I rapporti tra le due si sono ulteriormente deteriorati nel marzo 2020, quando la Duchessa di Cornovaglia, in occasione del suo discorso contro la violenza sulle donne al Women Of The World Festival, ha chiesto espressamente agli altri membri della famiglia reale di non oscurare l’evento. Meghan, però, ha pensato bene di diffondere nello stesso giorno alcune foto di una sua visita privata al National Theatre. Non è chiaro se si è trattata di una svista o di uno sgarro fatto di proposito. Fatto sta che la Parker Bowles, dopo l’accaduto, si è detta “sconvolta” dal suo comportamento.

La 40enne ha, invece, sempre agito con indifferenza nei confronti della “suocera”. Basta pensare al suo rumoroso silenzio dopo la diffusione della notizia dell’avvenuto riconoscimento ufficiale di Camilla da parte della Regina. Quest’ultima ha infatti recentemente dato via libera alla sua futura acquisizione, nel momento in cui Carlo salirà al trono, del titolo di regina consorte.