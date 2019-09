Meghan Markle, auguri speciali al suo Harry: il messaggio d’amore

Meghan Markle fa gli auguri di buon compleanno al principe Harry: un messaggio d’amore pubblico

Oggi, domenica 15 settembre, il principe Harry compie 35 anni e Meghan Markle non può non riservargli parole speciali. Sui canali social dei Sussex, il figlio di Lady D riceve un messaggio davvero importante. Il suo compleanno viene celebrato via social con una galleria di foto, che lo vedono in varie fasi della sua vita, le più significative. Il collage inizia proprio con un piccolo Harry tra le braccia della sua amata mamma. Questa immagine è seguita da altre due riguardanti la sua infanzia, una delle quali lo vede in compagnia del fratello William. E tra le ultime foto lo vediamo, naturalmente, insieme a Meghan, con cui ha iniziato una nuova e importante fase della sua vita. La galleria vede il loro matrimonio e una delle prime foto scattate con il piccolo Archie, il loro primo figlio. Nato nell’anno 1984, questa per lui è la prima foto online per festeggiare il suo compleanno. Ed ecco che sotto questo collage, compare il messaggio generale di augurio per questo giorno così speciale, seguito da uno romantico scritto proprio da Meghan!

Il principe Harry festeggia il suo compleanno: arriva la sorpresa via social da Meghan Markle

Impossibile vederli girare per i social network, Harry e Meghan fanno una brevissima comparsa proprio oggi. “Augurando un felice compleanno a Sua Altezza Reale il principe Harry, il duca di Sussex”, così il canale Instagram dei Sussex augura un felice compleanno al principe. L’augurio è seguito da un messaggio scritto dalla Markle: “Un messaggio di compleanno da The Duchess of Sussex: «Il tuo servizio alle cause a cui tieni così profondamente mi ispira ogni giorno. Sei il miglior marito e il papà più incredibile di nostro figlio. Ti adoriamo. Buon compleanno!»” Un bellissimo messaggio d’amore quello scritto da Meghan, per dare pubblicamente i suoi auguri a Harry.

Harry e Meghan sempre più uniti e complici: la storia d’amore procede a gonfie vele

Probabilmente si tratta di una sorpresa per il principe Harry, che riceve un messaggio pubblico da Meghan. L’ex attrice continua a sostenere il marito, dopo essergli stata lontana per qualche giorno al fine di sostenere la sua amica Serena Williams durante le finali degli US Open del 7 settembre. La storia d’amore tra Harry e Meghan sembra procedere, dunque, a gonfie vele dopo la nascita di Archie!