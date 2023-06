Meghan Markle, altra grana: scoppia il caso delle interviste false

Non c’è proprio pace per i duchi di Sussex. Dopo la notizia del divorzio tra Meghan Markle e il principe Harry (qui i dettagli), ora delle nuove accuse stanno per gettare fango sulla moglie del secondogenito di Carlo III. Nelle ultime ore si sta infatti parlando di alcune false interviste che sarebbero state realizzate per il podcast della duchessa di Sussex su Spotify. Il format prevedeva conversazioni con amici e celebrità tra cui Serena Williams, Mariah Carey e Trevor Noah e aveva raggiunto la vetta delle classifiche dei podcast in numerosi mercati ormai. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

L’accusa di truffa

Stando ad alcune dichiarazioni riportate dal New York Post, alcune delle interviste registrate per il podcast di Meghan Markle venivano in realtà condotte da alcuni membri del suo staff. Quindi a rispondere alle domande della duchessa in realtà non erano i vip indicati, bensì persone comuni. Pare anche che solo successivamente la voce della duchessa venisse registrata con le domande da fare e che quindi venisse inserita solo dopo, in post produzione. Un’accusa molto pesante che al momento sembra essere confermata da una delle ospiti del podcast, la giornalista americana Allison Yarrow, che già lo scorso anno aveva rivelato di non essere stata intervistata direttamente da Meghan ma da un membro della sua produzione.

Insomma, tutto falso. Per il momento si tratta comunque di rumors che non sono ancora stati né confermati e né smentiti dai diretti interessati. Una cosa però è certa: se le voci fossero verificate si tratterebbe di una vera e propria truffa. E non sarebbe la prima per i duchi di Sussex. Poco tempo fa infatti era arrivata la decisione di Spotify di cancellare il Podcast della Markle. Bill Simmons, capo dell’innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify, a proposito di questa situazione aveva parlato di Meghan e del principe Harry definendoli “truffatori“. I due a quanto pare avrebbero concluso il loro accordo pluriennale, da 20 milioni di dollari, dopo aver realizzato appena 13 episodi del podcast Archetypes a fronte dei numerosi promessi inizialmente.

Meghan si prepara ad altri progetti

La Markle però non si è lasciata scoraggiare e pare che abbia in mente di dedicarsi ad altri progetti per il futuro. Secondo alcune voci la duchessa sarebbe in cerca di altre piattaforme sulle quali realizzare la seconda stagione del suo podcast. Altri hanno invece affermato che la Markle sarebbe già in trattative con Dior, in un accordo da testimonial per il noto brand di moda, per diventare uno dei nuovi volti della maison insieme a star globali come Rihanna e Jennifer Lowrence. Rumor che è stato smentito poco dopo da un portavoce dei Sussex al The Telegraph.