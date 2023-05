Harry e Meghan, “divorzio a un passo”: i motivi dell’allontanamento

Aria di crisi tra Harry e Meghan, o almeno così dicono le indiscrezioni. Stando a quando riportano i tabloid inglesi, i due sarebbero ad un passo dal divorzio. La motivazione sarebbe la divergenza di ambizioni e prospettive. Mentre Meghan desidererebbe tornare nel mondo dello spettacolo, Harry preferirebbe stare lontano dai riflettori.

Le ultime voci su Harry e Meghan: da Spare al viaggio da single

Crescono sempre più le voci che vedrebbero la coppia in crisi. Basti pensare al viaggio da single di Harry, in occasione dell’incoronazione di Carlo. Meghan, infatti, era stata invitata all’evento, ma rifiutò di imbarcarsi con il marito. Si ricorderanno, poi, le critiche scaturite dalla pubblicazione di Spare, autobiografia del principe Harry. Da quel momento, sembrava essersi rotto quell’alone di purezza che circondava la coppia. Con il tempo, le voci sulla loro crisi si sono fatte sempre più insistenti.

Stando a quanto riportano le testimonianze di anonimi, vicini alla coppia, Meghan vorrebbe tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dopo il tempo trascorso come madre a tempo pieno. Di diverso avviso sarebbe Harry, che vorrebbe una vita lontana da riflettori e occhi indiscreti. Questa, si dice, sarebbe la motivazione della loro fuga da Londra e dai Windsor.

Indiscrezioni senza fine: Harry e gli avvocati divorzisti

Ciò che riporta Louise Roberts di Sky News è qualcosa che non ha precedenti. Sembrerebbe, infatti, che Harry abbia iniziato a contattare svariati avvocati divorzisti e che sarebbe in cerca di quello giusto. Qualora dovessero essere confermate queste indiscrezioni, si tratterebbe di un evento senza pari nella storia di Harry e Meghan. Petronella Wyatt del Daily Mail aggiunge altra carne al fuoco, riportando come Meghan preferirebbe lasciare a casa Harry per andare da sola agli eventi mondani.

Le novità non sarebbero finite qui. L’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrel, sarebbe stato intervistato da Sky News Australia, sostenendo come la coppia rimarrebbe unita solo per il bene dei suoi due figli. Angela Levin di GB News, invece, sostiene come Harry vorrebbe tornare a vivere nel Regno Unito. Tra i motivi, sembrerebbe esserci l’impossibilità di continuare il matrimonio con Meghan. In attesa di conferme ufficiali di queste indiscrezioni, rimane da capire quanto ci sia di vero e quanto ancora potrebbe emergere da una situazione quanto mai incerta.