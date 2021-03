Meghan e Harry, il reale stato d’animo della regina: parla un insider

Continua a sortire effetti e reazioni la vulcanica intervista rilasciata dal Principe Harry e da Meghan Markle a Oprah Winfrey. Nelle scorse ore, il The Sun ha riferito di essere entrato in contatto con un insider il quale ha reso noto il reale stato d’animo della regina Elisabetta circa il trambusto scatenatosi di recente attorno alla Royal Family e circa l’agire del nipote e dell’ex star di Suits. Secondo la fonte la sovrana è “triste”, ma “non arrabbiata”.

C’è un’altra domanda che continua a frullare in testa a Elisabetta: il principe Harry è davvero sereno e contento negli Stati Uniti d’America? Non è nuovo tale quesito che ha diviso anche gli esperti che seguono i reali da vicino. Alcuni sostengono che il nipote della sovrana abbia trovato la felicità lontano dalle ‘costrizioni’ della Royal Family, altri sono invece convinti che abbia nostalgia di casa e della ‘vecchia’ vita. Dunque perché non tornerebbe indietro? Sarebbe troppo influenzato dalla moglie Meghan Markle, che invece non avrebbe alcuna nostalgia dell’Inghilterra e quindi spingerebbe per restare negli States.

La fonte sentita dal The Sun puntualizza anche che la regina ha sempre sostenuto Harry e, fin da quando era piccino, è stata “protettiva nei suoi confronti”, avendo per lui un occhio di riguardo. “Si è sempre preoccupata della serenità del nipote”, aggiunge il tabloid, mettendo in risalto il comportamento che la sovrana ha sempre riservato al figlio di Carlo e Diana. Per questo particolare legame, i ben informati sono certi che nel cuore di Elisabetta alberghi tristezza e non ira per la piega che stanno prendendo le cose.

Razzismo tra i reali? Avviata un’indagine interna, la regina Elisabetta vuole fare assoluta chiarezza sull’episodio

Nel frattempo, sempre a proposito della rumorosissima intervista del Principe Harry e della Markle, la sovrana ha già avviato una indagine interna per fare chiarezza sul brutto episodio di razzismo descritto da Meghan nella chiacchierata con la Winfrey. In primis si sta cercando di capire se la vicenda si sia davvero svolta. Laddove arriveranno conferme in tal senso si procederà a scoprire chi si è macchiato della frase incriminata.