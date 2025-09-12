Megghi Galo sotto accusa: il retroscena sul gossip con Calafiori è pesante

Megghi Galo è finita al centro del gossip in questi giorni, per via delle sua presunta relazione con il calciatore Riccardo Calafiori. Ma ecco che in queste ore stanno iniziando a circolare delle indiscrezioni che vedono l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una situazione abbastanza scomoda. Inoltre, queste segnalazioni indicano che in realtà questa love story non sarebbe mai iniziata. Facendo il punto della situazione, il pubblico ha conosciuto per la prima volta Megghi nella stagione 2015/2016 del dating show di Maria De Filippi, quando corteggiava Lucas Peracchi.

Alla fine, il percorso non è terminato come lei sperava e alla fine, fuori dal programma, ha iniziato una lunga relazione con il manager Alessandro Piscopo. Con lui, Megghi ha affrontato situazioni difficili, come le gravidanze interrotte e la malattia della madre. Qualche tempo dopo, quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere solida, p arrivata la proposta di matrimonio. Un anno fa, però, l’ex corteggiatrice ha annunciato la fine della loro relazione, spiazzando i suoi fan.

Subito dopo, è finita al centro del gossip, mostrandosi vicina a Fedez, proprio mentre quest’ultimo si trovava protagonista delle notizie di cronaca rosa a seguito della rottura con Chiara Ferragni. Megghi è sempre rimasta in silenzio sulla sua situazione sentimentale e la svolta è arrivata in questi giorni. La Galo è stata paparazzata in compagnia del calciatore Calafiori e questo ha generato molto rumore. Infatti, le foto che li ritraggono mentre passeggiano insieme hanno fatto velocemente il giro del web.

Nella giornata di ieri, però, qualche utente sui social network si è detto convinto del fatto che, in realtà, non ci sarebbe alcuna relazione tra i due e che addirittura Megghi avrebbe creato questo gossip per farsi notare. Ora questa segnalazione diventa ancora più importante, in quanto Deianira Marzano ne ha ricevuto una simile. L’esperta di gossip su Instagram ha condiviso quanto le è stato raccontato: “Per la questione Calafiori, fonti vicine mi hanno detto che Megghi ha organizzato la paparazzata”.

Deianira ha sottolineato il tutto, dicendosi convinta che questa segnalazione sia vera. Addirittura l’esperta di gossip ritiene che la Galo non saprebbe più “cosa inventarsi per far parlare di sé”. Questo perché, sempre a detta sua, non sarebbe ancora riuscita a decollare come influencer. A questo punto, Deianira le consiglia di iniziare a guardare altrove e a fare altro. Ma sarà davvero così? Da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per il momento, regna il silenzio al riguardo.