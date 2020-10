Medical drama a Ballando: dopo la Mussolini ora sta male anche Rosalinda

L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle si sta rivelando assai difficile e complicata per Milly Carlucci. Tanto che più di qualcuno ha parlato di un vero e proprio “medical drama”, che ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo i casi positivi al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina e dopo l’intervento d’appendicite di Raimondo Todaro, negli ultimi giorni hanno avuto dei problemi di salute Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano. La prima è stata vittima di una brutta caduta in sala prove mentre la seconda ha qualche difficoltà di troppo al ginocchio. Come rivelato dall’insegnante Tinna Hoffmann a Storie Italiane di Eleonora Daniele, nelle ultime ore la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è sottoposta ad una risonanza. Prove sospese, dunque, in attesa di capire cosa sta succedendo al corpo dell’attrice e come bisogna muoversi nei prossimi giorni. Rosalinda sarà costretta a fermarsi il prossimo sabato? In tal caso si tratterebbe di un vero e proprio peccato visto che la Celentano è indubbiamente una delle ballerine più talentuose di quest’anno. E le sue performance con Tinna sono cariche di pathos ed emozione. Oltre a Rosalinda, sabato 10 ottobre è a rischio pure la performance della Mussolini. Niente di rotto per l’ex deputata ma le conseguenze della caduta si fanno sentire.

Ballando con le Stelle: come sta Alessandra Mussolini, problemi al ginocchio per Rosalinda Celentano

Come spiegato telefonicamente da Milly Carlucci a Storie Italiane, Alessandra Mussolini è stata vittima di una brutta caduta. Nulla di rotto ma ha ancora il naso gonfio e continui giramenti di testa. Una situazione non facile che sta mettendo a repentaglio le prove con Maykel Fonts. Di recente, proprio nel salotto di Eleonora Daniele, la nipote di Sofia Loren ha ammesso di sentirsi piuttosto debole. Alessandra ha inoltre “scagionato” il suo insegnante di danza da probabili accuse. La Mussolini ha spiegato che Maykel le ha dato una gomitata ma che la colpa è stata principalmente sua, che non doveva mettersi alle spalle del ballerino cubano.

Ballando con le Stelle: dopo la caduta Alessandra Mussolini è corsa in ospedale

“Dopo la caduta ho iniziato subito a perdere sangue. Sia Milly Carlucci che la produzione appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare. Non so se sarò in grado di fare le prove per sabato, perché se inclino un po’ il volto perdo ancora sangue”, ha dichiarato Alessandra Mussolini a Storie Italiane.