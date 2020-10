Alessandra Mussolini, brutta caduta a Ballando: ex deputata in ospedale

Non c’è pace per Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Dopo Samuel Peron e Daniele Scardina positivi al Coronavirus e l’operazione d’appendicite di Raimondo Todaro, ecco arrivare la caduta di Alessandra Mussolini. Come riporta in esclusiva Dagospia, la nipote di Benito Mussolini e Sofia Loren è rimasta vittima di una brutta caduta nel corso delle prove del lunedì pomeriggio. La 57enne stava provando una nuova coreografia con il ballerino Maykel Fonts. Il cubano la stava facendo volteggiare a testa in giù, quando la Mussolini è precipitata al suolo, di faccia. Immediato l’intervento di un’ambulanza: Alessandra è stata prontamente trasportata in una clinica romana dove si stanno valutando i danni dell’incidente. La Mussolini riuscirà ad essere presente nella puntata del prossimo sabato 10 ottobre?

Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini in ospedale per una caduta

Attraverso una serie di stories Instagram Alessandra Mussolini ha rivelato di aver fatto una tac ma che nulla è rotto. Solo tanto dolore al naso e riposo per l’ex attrice e cantante. Questa mattina, prima dell’incidente, l’ex deputata è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, dove ha parlato dei continui attacchi della giurata Selvaggia Lucarelli. Alessandra si è detta dispiaciuta soprattutto per il suo insegnante Maykel Fonts, che non viene realmente giudicato per le sue doti. Secondo la Mussolini ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti che non permettono di valutare l’esibizione di ballo per quello che è realmente. La nipote di Sofia Loren ha inoltre confidato di aver instaurato fin da subito un certo feeling con Fonts. E sul bacio che si sono scambiati lo scorso sabato Alessandra ha chiarito che non è stato di certo fatto per attirare l’attenzione. Per i due il bacio a stampo è simbolo di affetto e stima. “Ci baciamo sulla bocca anche se le prove sono andate bene”, ha sottolineato.

Alessandra Mussolini non è più favorita alla vittoria finale di Ballando con le Stelle

Nelle ultime ore Alessandra Mussolini non è più una delle favorite alla vittoria finale di Ballando con le Stelle. La quota della coppia formata dalla Mussolini e da Maykel Fonts è salita a 15. Tra i possibili vincitori, come spiega Agipronews, Paolo Conticini ed Elisa Isoardi, fermi a 3,00 nonostante le esibizioni poco convincenti dell’ultima puntata. Bene pure Vittoria Schisano a quota 5.