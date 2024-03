Mediaset vuole Amadeus: la Rai non ci sta e tira in ballo la d’Urso

Amadeus è senza dubbio il conduttore del momento. Dopo aver finito con numeri record la sua avventura come direttore artistico del Festival di Sanremo, il conduttore continua a collezionare ascolti fuori dal comune con il quiz show di Rai 1, Affari Tuoi. Da quanto è tornato sul piccolo schermo con la conduzione di Amadeus, il game ha conquistato tutte le generazioni. Da mesi, infatti, non solo riesce ad incollare alla televisione milioni di spettatori ogni sera, ma ottiene anche interazioni social incredibili. Su TikTok, spopolano i video dei più giovani intenti a guardare lo show o a ricreare con gli amici le regole del gioco. Di conseguenza, Striscia La Notizia viene costantemente battuta da Amadeus, senza troppi sforzi.

Alla luce di tutto ciò, pare che la Mediaset stia corteggiando in maniera molto pressante Amadeus. Il primo gossip a riguardo era stato lanciato da Dagospia lo scorso gennaio, rivelando che l’azienda avrebbe fatto un’offerta molto cospicua al conduttore per passare a Canale 5. Un’indiscrezione che non aveva trovato altri approfondimenti, dato che sembrava che Amadeus non fosse affatto intenzionato a lasciare “Mamma Rai“. Tuttavia, poco fa, Dagospia ha fatto un’altra rivelazione.

Guerra tra Rai e Mediaset per Amadeus

In realtà, la Mediaset non avrebbe mai smesso di insistere per portare Amadeus nell’azienda. Un corteggiamento intenso, che avrebbe fatto infuriare la Rai. Stando a quanto riportato dal sito, i vertici della Tv di Stato sarebbero parecchio infastiditi dalle mosse dei “rivali”, considerandole una mancanza di rispetto. In particolare, ai piani alti credono che in Mediaset non abbiano mostrato riconoscenza per il comportamento attuato nel caso opposto, ovvero quando si sono trovati davanti la possibilità di contrattare Barbara d’Urso.

“Noi non abbiamo fatto lo sgarbo alla ‘Famiglia’ ingaggiando Barbara D’Urso, perché vieni a insidiare il nostro uomo di punta?”, si legge su Dagospia riguardo il ragionamento fatto dai vertici Rai nei confronti di Pier Silvio Berlusconi. Effettivamente, Barbara d’Urso avrebbe potuto portare un nuovo pubblico, considerando il grande peso che ha ancora tra le nuove generazioni. Poche settimane fa, si era vociferato di un suo possibile programma nel sabato pomeriggio di Rai 1. Tuttavia, la voce era stata prontamente smentita, così come il suo generale arrivo in Rai.

Insomma, pare essere guerra aperta tra Mediaset e Rai. A questo punto, chissà se Amadeus si lascerà convincere dalle generose proposte della prima o se, invece, deciderà di proseguire il suo cammino di successo nell’azienda in cui lavora da ormai tantissimi anni.