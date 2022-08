Mediaset taglia show e conduttori: ecco chi avrà meno spazio

Mediaset va al risparmio e si appresta a dare meno spazio ad alcuni programmi d’intrattenimento reputati troppo costosi. Inevitabilmente avranno meno ore in video alcuni big delle reti del Biscione. A descrivere il quadro della tv commerciale ci ha pensato TvBlog che ha spiegato che in questo periodo i tavoli dirigenziali di Cologno Monzese stanno prendendo delle decisioni importanti sul futuro dei palinsesti autunnali e invernali. Naturalmente, se da un lato qualcuno vedrà ridotto il proprio raggio d’azione, qualcun altro lo vedrà ampliato, come ad esempio Alfonso Signorini il cui Grande Fratello Vip, con ogni probabilità, si concluderà a maggio. Motivo? Il reality permette a Canale Cinque di avere due prime time coperti e, salvo colpi di scena, garanzie sugli ascolti. Una macchina oleata che avrà ancor più spazio rispetto alla scorsa stagione.

Chi invece non sorride è Michelle Hunziker. Il suo Michelle Impossible è stato rinnovato per una seconda stagione. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset era inoltre stato detto che dalle due puntate della scorsa edizione si sarebbe passati alle 4 della nuova stagione. Lo spettacolo, però, al momento è stato rinviato a data da destinarsi e non ha una collocazione. Resta da capire quando e se andrà in onda. Per ora il progetto è in stand-by.

Tagli anche su Scherzi a parte. Sempre TvBlog rende noto che lo show di Enrico Papi subirà un cambiamento, andando in onda con una puntata in meno rispetto a quelle previste inizialmente. Dunque non saranno sei le prime serate, bensì cinque. Rinviato anche Talentissimo Me, il nuovo varietà di Canale 5 affidato a Piero Chiambretti. Al momento la trasmissione è prevista a gennaio (i casting dello show sono stati affidati alla “SDL 2005”, la realtà aziendale che fa capo a Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip nonché moglie di Paolo Bonolis).

A non sorridere è pure la Gialappa’s Band. Mediaset aveva annunciato il ritorno in video dello storico Mai dire gol, con quattro prime time su Canale Cinque. Il programma è “a rischio (o qualcosa di più)”, scrive ancora TvBlog. E non sarebbe finita qui perché nei prossimi giorni potrebbero essere decisi dai vertici di Cologno Monzese altri tagli per quel che riguarda l’intrattenimento.

Il dipartimento informazione guidato da Mauro Crippa può invece stare tranquillo, visti i costi meno alti delle sue produzioni rispetto a quelli confezionati dalla struttura guidata da Massimo Porta. Altrimenti detto, i talk, quali Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, non dovrebbero subire alcun taglio.