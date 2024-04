Mediaset supervisiona gli abiti di Luxuria per L’Isola: come è finita

Tutto pronto per il ritorno su Canale Cinque de L’Isola dei Famosi (si parte con il doppio appuntamento con la messa in onda al lunedì e al giovedì). Come è arcinoto quest’anno ci sono novità su tutti i fronti. Nuova inviata (Elenoire Casalegno al posto di Alvin), nuovi opinionisti (Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese) e soprattutto nuova conduttrice (Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi). Ebbene, a proposito dell’ex parlamentare e attivista dei diritti LGBTQ+, per la prima volta alla guida di un programma importante in prime time, è avvenuta una cosa curiosa: la supervisione degli abiti che ha scelto di indossare in diretta.

Pier Silvio Berlusconi lo scorso anno ha dettato nuove linee guida, cercando di ridurre il più possibile il trash sulle sue reti. Ha puntato anche a un abbigliamento più sobrio per i personaggi che popolano i canali del Biscione. Un cambio di rotta drastico e a tratti furioso (ricordate quando al GF Vip, da un giorno all’altro, furono fatti sparire tutti gli abiti striminziti delle inquiline e i capi d’abbigliamento sgargianti dei concorrenti maschi?). Così pure Luxuria, come riferisce Dagospia, ha dovuto mostrare le sue scelte in merito agli outfit che ha deciso di indossare per condurre L’Isola ai vertici Mediaset. Come si sono pronunciati questi ultimi? Ritenuti equi.

“All’ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi. I suoi vestiti sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset”, fa sapere Dagospia. Dunque semaforo verde e che lo spettacolo abbia inizio.

La scommessa coraggiosa su Vladimir Luxuria di Pier Silvio Berlusconi

C’è molta attesa di vedere all’opera Luxuria nei panni di conduttrice. Le spetterà il compito non semplice di non far rimpiangere una vecchia volpe dei reality show come Ilary Blasi.

La scommessa di Pier Silvio di piazzarla al timone dell’Isola è stata coraggiosa e audace. Laddove dovesse dare buoni risultati, l’azienda di Cologno Monzese si ritroverebbe ad avere un’arma in più sul versante presentatori. Se invece non andrà secondo i piani, pazienza. Dopotutto nella vita ogni tanto bisogna osare per ottenere qualcosa, altrimenti si rimane sempre impantanati in un limbo di mediocrità.