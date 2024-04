Isola, Luxuria: come si sta preparando e a chi si ispirerà

Vladimir Luxuria, a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi, si racconta e rivela come ha preso la notizia quando le è stata comunicata. È molto emozionata e non si sarebbe mai aspettata di arrivare a questo grande traguardo. Ha rivelato che si è preparata molto e che ha un modello di riferimento: Simona Ventura.

La futura conduttrice ha confessato al Corriere della Sera che quando è stata chiamata per la conferma per il ruolo non poteva crederci. Vladimir è stata naufraga, poi inviata ed anche opinionista ed ora alla conduzione. Un grande traguardo che non avrebbe mai pensato di raggiungere.

“Ho vissuto una prima fase di ubriacatura, camminavo a due metri da terra; poi mi sono resa conto che c’era da lavorare. L’Isola è un programma difficile, tra imprevisti meteorologici e reazioni dei naufraghi. Ho seguito tutti i provini, partecipo a tutte le riunioni, voglio arrivare preparata“

Luxuria ha rivelato anche che tra i tanti conduttori che ha visto in realtà si ispirerà solamente ad una: Simona Ventura. Ha spiegato che prenderà spunto da tutti, ma il suo modello sarà fondamentale. Infatti quando era lei al timone del programma, Vladimir partecipò come concorrente e vinse.

“Ho imparato da tutti, ma Simona Ventura è quella alla quale sono più legata, perché sono nata con lei: all’epoca mi aveva fortemente voluto all’Isola e terrò assolutamente presente il suo modo di conduzione“

La neo conduttrice ha confessato, in realtà, di essersi sempre trovata bene tutti gli anni, indipendentemente dal ruolo svolto, e che è riuscita sempre a fare squadra, cosa che spera anche per quest’anno. Si sta preparando con tenacia: non vuole farsi sfuggire nulla.

“Devo stare all’erta, come i gatti quando dormono, ma hanno le orecchie attente. Non mi devo perdere nemmeno un’espressione facciale di un naufrago, non mi deve sfuggire nulla“

Vladimir: la prima conduttrice trans? E su Ilary Blasi…

Per chi si domanda se la vera rivoluzione è avere una conduttrice trans all’Isola, Vladimir non è propriamente d’accordo. Se è vero che questo potrebbe essere indice di un cambiamento, come anche Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello, Luxuria ci tiene a sottolineare una cosa.

“Non mi sfugge che la prima conduttrice trans sia una novità, ma spero che l’identità sessuale sia presto una caratteristica neutra, che non metta una persona né all’ultimo banco, né in una corsia preferenziale. Dobbiamo andare oltre“

Anche su Ilary Blasi, la conduttrice ha confessato che in realtà tra di loro c’è un ottimo rapporto e non c’è alcun tipo di rancore. Ha sottolineato come è normale che ci sia un cambio di conduzione dopo qualche anno. Come l’ex moglie di Francesco Totti aveva preso il posto di Alessia Marcuzzi.

Isola dei famosi: dall’8 aprile su Canale 5

L’8 aprile partirà una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per ora non c’è grande entusiasmo. Seppur il cast in studio è completamente nuovo, quello dei naufraghi non mette alcuna curiosità.

Oltra alla conduzione di Vladimir, come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Eleonoire Casalegno invece sarà l’inviata, prendendo il posto di Alvin.

I naufraghi che stanno partendo in questi giorni per l’Honduras sono:

Marina Suma,

Matilde Brandi,

Maité Yanes,

Greta Zuccarello ,

, Francesca Bergesio,

Valentina Vezzali,

Luce Caponegro,

Joe Bastianich,

Edoardo Stoppa ,

, Samuel Peron,

Aras Senol,

Edoardo Franco ,

, Artur Dainese.

Manca sempre meno. Vladimir avrà il difficile compito di risollevare un format che non crea più la stessa curiosità di prima. Per ora le aspettative non sono molto alte, ma lei spera di riuscire nell’impresa.