Isola: Sonia Bruganelli pronta a far cadere tutte la maschere

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è alle porte. Questa mattina nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni è stato ufficializzato il cast con presentatrice, opinionisti e inviata. Con l’occasione Sonia Bruganelli ha lasciato un’intervista pungente: è pronta a smascherare tutti.

Vladimir Luxuria sarà al timone della nuova edizione, affiancata dall’ex di Paolo Bonolis e da Dario Maltese. Elenoire Casalegno invece avrà il ruolo da opinionista. I naufraghi saranno: Joe Bastianich, Selen, Edoardo Franco, Aras Senol, Francesca Bergesio, Artur Dainese, Matilde Brandi, Samuel Peron, Maite Yanes, Valentina Vezzali, Marina Suma, Greta Zuccarello ed Edoardo Stoppa.

La Bruganelli si ritiene adatta a questo ruolo e sicuramente ha molta più esperienza del suo collega. L’Isola è un programma diverso dal Grande Fratello, dove invece i concorrenti si mostrano al 100% essendo sempre sotto le telecamere. Per questo lo scopo di Sonia sarà quello di “far cadere le maschere“.

“Telesivamente parlando, credo che sia il ruolo che più mi si addice. Sarà diverso dal Gf perché la psicologia dei concorrenti è differente. Qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo per la fame e per l’esigenza di fare gruppo. Al Grande Fratello è più facile muoversi da soli, all’Isola è impossibile. Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare se stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o solo per carattere, i concorrenti si mettono“.

Ha commentato anche Vladimir ed è molto felice che le sia stata affidata la conduzione di un programma così importante, secondo lei è adatta a ricoprire questo ruolo. E lo stesso vale per la Casalegno. Su Dario invece non si è espressa. Probabilmente questa scelta non convince nemmeno lei. Si teme già che sia un opinionista poco critico.

Isola dei famosi: dall’8 aprile su canale 5

C’è molta attesa per questa nuova edizione del reality che porta con sé molti cambiamenti, a partire dalla conduzione. Anche se gli esperti prevedono già il flop.

Non basta fare grandi mutamenti per pensare di poter portare un buon risultato a casa. La promozione è d’obbligo e in questo caso è stata davvero debole. Non solo, anche il cast non sembra molto forte e di vip ce ne sono davvero pochi.

Una delle scelte bocciate in partenza è certamente quella di Dario Maltese come opinionista. Si è seguito lo stesso modus operandi del Grande Fratello: mettere un giornalista del Tg5 in questo ruolo inedito, ma funzionerà? Con Cesara Buonamici il risultato non è stato dei migliori, con lui si teme che si possa fare anche peggio.

Dunque sembra tutto pronto e tra poco i naufraghi partiranno per l’Honduras. Lunedì 8 aprile inizierà un’importantissima prova televisiva per Vladimir che è riuscita a scalzare Ilary Blasi dopo 3 anni.