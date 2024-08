Mediaset, star dietro le quinte: chi è arrogante e chi aiuta i bisognosi

Conduttrici e opinioniste sempre belle e accoglienti davanti alle telecamere televisive, ma quando la lucina rossa si spegne come stanno le cose? Di alcuni volti noti del piccolo schermo ha parlato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore social, che in una serie di Storie Instagram ha rivelato degli ‘spifferi’ curiosi relativi a Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Sonia Bruganelli e Sabrina Ferilli. Il gossipparo ha assicurato che tra queste c’è chi è “arrogante”, chi è così come la si vede nelle trasmissioni e chi si è creduta “intoccabile” pagando poi un prezzo altissimo.

Si parta dalla romanissima Sabrina Ferilli, da anni volto della giuria popolare di Tu si que vales, programma campione di ascolti del sabato sera di Canale Cinque. Secondo le informazioni in possesso di Rosica, l’attrice capitolina, anche nel privato, è “eccezionale”, come lo è in tv, ossia è ironica, dolce e spassosamente sfrontata. Ma soprattutto c’è quando si tratta di “dispensare consigli e parole confortanti a chi ne ha bisogno”. Insomma, sotto certi punti di vista assomiglia molto alla sua amica del cuore Maria De Filippi.

Capitolo Sonia Bruganelli. Su di lei “Investigatore social” ha fatto piovere fulmini e saette, sostenendo che l’ex opinionista del GF Vip e de L’Isola dei Famosi, nonché produttrice e futura concorrente di Ballando con le Stelle, sia “spocchiosa”, credendosi la “più bella e ricca del mondo”.

L’esperto di gossip ha riservato parole al vetriolo anche a Federica Panicucci. In particolare ha sostenuto che la conduttrice di Mattino Cinque, sempre sorridente e accogliente davanti alle telecamere, quando i riflettori si spengono, in realtà non sarebbe per nulla accomodante. “Dietro le quinte è arrogante… Dovrebbe mangiare un po’ più dolci, donna salatissima”, ha dichiarato Rosica. Già in passato aveva scandito simili esternazioni in riferimento al comportamento del volto Mediaset che ha preferito non controbattere.

Infine Rosica ha detto la sua su Barbara d’Urso, raccontando che è una donna che quando lavora a un progetto da tutta se stessa, rinunciando anche al suo privato pur di portare avanti gli impegni presi. Eppure alla fine Mediaset le ha dato il benservito. “Il suo sbaglio è stato credersi intoccabile”, ha concluso l’esperto di gossip, in riferimento allo strappo traumatico avuto con la dirigenza del Biscione.