Mediaset, d’Urso via con “furia”: emerge il ruolo di Silvia Toffanin

Prosegue la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. Dagospia, tramite un Report, ha spiegato che è in arrivo un terremoto in quei di Cologno Monzese. Ci sarebbero in corso dinamiche sotterranee non di poco conto, con l’ad del Biscione che starebbe iniziando a fare la voce grossa con alcuni conduttori di spicco dell’informazione. In particolare Pier Silvio vorrebbe una Mediaset pluralista e non più a trazione ‘meloniana-salviniana”. Tradotto, su Rete Quattro, i Paolo Del Debbio, i Nicola Porro e i Mario Giordano dovranno cambiare toni e metodi per i loro talk. In questo scenario troneggia una figura ingombrante, quella di Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione che da oltre 25 anni gestisce Videonews. Ricordate quando Barbara d’Urso si gasava per essere sotto tale testata? Ecco pure il suo defenestramento è da leggere in un contesto più ampio.

Crippa è da anni pappa e ciccia con Fedele Confalonieri, uno degli uomini più vicini di sempre a Silvio Berlusconi. Con la morte del Cav, il figlio Pier Silvio avrebbe iniziato a cambiare un po’ di cose a Mediaset. Il giornalismo ‘d’assalto’ di Rete Quattro gli risulterebbe assai indigesto. Vorrebbe una Mediaset meno urlata e più pluralista. L’ingaggio dello scorso anno di Bianca Berlinguer è un segno di ciò che il compagno di Silvia Toffanin vuole vedere.

Pier Silvio, spiega Dagospia, vorrebbe avere più figure alla Dario Maltese e alla Giuseppe Brindisi di Zona Bianca (è stato promosso anche a vicedirettore di Videonews), ossia persone capaci di confezionare un giornalismo pacato, educato e non ‘populista’. Si mormora che di recente Berlusconi abbia addirittura avuto uno scambio duro di opinioni con Paolo Del Debbio. La linea dettata sarebbe chiara: cambiare registro!

Si arriva al retroscena riguardante Barbara d’Urso e Silvia Toffanin. Così Dagospia: “Ha sorpreso molti la furia di Pier Silvio nel far fuori Barbara D’Urso da Mediaset, senza tener minimamente presente l’ottimo rapporto che correva tra la showgirl e Mauro Crippa che con Videonews ha prodotto tutti i suoi pomeriggi e le prime serate. Pier Silvio ha ascoltato solo Silvia Toffanin, fregandosene di tutti”.

Secondo quanto sostenuto da ‘Dago’, la conduttrice di Verissimo pare che sposi in pieno le idee del compagno. Va da sé che a Mediaset, con questo nuovo corso, non c’è più spazio per determinate figure. La d’Urso è stata la prima a farne le spese, ora non è da escludere che altri verranno lasciati a piedi.