Mediaset: serie tv, reality e talent. Cosa tornerà in onda e cosa no

Tempo di pensare ai nuovi palinsesti ai piani alti di Cologno Monzese. L’estate è alle porte e naturalmente si deve pensare al 2023/2024. Cosa tornerà in onda sulle reti Mediaset? Ci sono programmi che strapperanno la riconferma ad occhi chiusi, altri invece che sono in bilico, altri ancora invece saranno definitivamente archiviati.

Tutti i programmi di Maria De Filippi confermati, ok Verissimo

Si parta dalle riconferme: non c’è ombra di dubbio che tutto ciò che ruota attorno a Maria De Filippi sarà riproposto. Non perché Queen Mary sia accomodante, bella e brava, ma per il semplice motivo che i suoi show non perdono un colpo garantendo ascolti monster a Canale Cinque. Dunque Tu Si Que Vales, Amici e C’è Posta per te saranno di nuovo protagonisti in prime time. Al pomeriggio riecco l’intramontabile Uomini e Donne. Mentre nei giorni festivi spazio a Verissimo.

Pomeriggio 5 tornerà in onda?

Capitolo Barbara d’Urso, orfana da tempo della prima serata su Canale Cinque (le era stato affidato lo scorso anno La pupa e il secchione ma è andata come è andata, cioè male. E infatti il reality non ha visto la luce quest’anno). Si è molto parlato in questo periodo del suo contratto e della possibilità che lasci Mediaset: dipenderà proprio dalla sua permanenza nell’azienda il futuro di Pomeriggio Cinque che, nonostante non garantisca più gli ascolti dell’epoca aurea “d’ursiana”, venendo sempre battuto da La Vita in Diretta, resta comunque un prodotto seguito. Se ‘Barbarella’ rinnoverà con Mediaset il talk sarà di nuovo in onda.

GF Vip e Isola dei Famosi, cosa ne sarà

Tema reality: Il Grande Fratello Vip occuperà da settembre nuovamente una o due prime serate del prime time di Canale Cinque. Alla guida ci sarà sempre Alfonso Signorini ma non è detto che il programma possa subire una profonda rivoluzione (si mormora che potrebbe essere proposta una versione mista Vip/Nip). L’Isola dei Famosi? Troppo presto per parlarne, ma è probabile che ci sarà un’altra edizione. Gli ascolti non sono eccezionali, ma nemmeno da buttare. Inoltre ci vorrebbe un’idea per sostituirla. Una fiction? Qui si apre un altro capitolo.

Il Patriarca, Luce dei tuoi occhi e Viola come il mare torneranno su Canale 5?

Mediaset fa una fatica immane a proporre serie tv in prima serata in grado di raccogliere numeri importanti. Si prendano quelle che sono andate meglio, vale a dire Luce dei tuoi occhi, il Patriarca e Viola come il mare: si è intorno al 16/17% di share medio. Dati non da flop ma nemmeno ben auguranti. Senza dubbio il tema se mettere in cantiere o meno nuove stagioni delle suddette fiction sarà tra i più dibattuti in quei di Cologno Monzese.

Back to school verso l’archiviazione, Iene ok

Poche chance di rivedere su Italia Uno Back to school, la cui puntata finale è stato un flop duro da digerire: 4.4% di share. Con tali numeri non si va da nessuna parte, Probabile che l’esperimento finisca in archivio come quello già citato de La pupa e il secchione. Sempre restando in tema Italia Uno, scontata la riconferma de Le Iene, uno dei pochi show identitari della seconda rete Mediaset.

Scherzi a parte, Lo show dei record, Avanti un altro e Caduta Libera…

Ci sono poi i due show della domenica sera di Canale Cinque, Scherzi a parte (le ultime edizioni hanno visto protagonista Enrico Papi) e Lo show dei Record (di Gerry Scotti). Anche in questo caso si è innanzi a numeri tutt’altro che entusiasmanti. Ma c’è sempre un quesito da risolvere: con cosa sostituirli? Urgono nuove idee. Per quel che invece riguarda il preserale torneranno in onda Caduta Libera e Avanti un altro.

Beautiful e Terra amara garanzie

Beautiful e Terra amara, anche nella stagione 2023/2023, hanno garantito ascolti eccellenti. Scontato che siano proposti nuovi episodio. Dunque il pomeriggio di Canale 5 è già scritto. Sarà identico a quello di quest’anno: Beautiful, Terra amara, UeD.