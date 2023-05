Il patriarca: 2° stagione si farà? Il pubblico rischia la doppia beffa

Ormai la fiction di Canale 5 Il patriarca è giunta al termine. Il 19 maggio è andata in onda l’ultima puntata della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola e gli spettatori sono in trepidante attesa di notizie circa una seconda stagione dello sceneggiato che ha visto protagonista la storia di Nemo Bandera, un ricco e potente imprenditore che dopo aver scoperto di essere malato di Alzheimer si rende conto che è arrivato il momento di farsi da parte e lasciare la sua azienda in eredità a uno dei suoi tre figli. Chi sarà destinato a diventare suo successore nell’impero della Deep Sea, l’azienda che lui stesso ha costruito e che in realtà cela un traffico di droga principale fonte della ricchezza di Bandera?

Nel corso dell’ultima puntata de Il Patriarca, Nemo Bandera è costretto a prendere decisioni importanti circa il futuro delle sue attività. Scelta non facile per Nemo e che lo porterà a scontrarsi con la moglie Serena e con il suo desiderio di vedere definitivamente fuori dai giochi la prima figlia di Bandera, Lara, avuta dal suo precedente matrimonio. Per tutto il corso della serie Nemo è stato l’obiettivo principale di Monterosso, l’ispettore del commissariato di Levante interpretato da Primo Reggiani. Monterosso è convinto che Bandera nasconda qualcosa e che la sua azienda sia solamente una copertura.

Capitolo nozze tra Nina, interpretata da Giulia Schiavo, e Mario, interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Il matrimonio prenderà molto presto una brutta piega. Un avvenimento che mette Nemo in seria difficoltà e dà la possibilità al malvivente Freddy di ricattarlo. Da qui hanno luogo una serie di complicazioni per Bandera dalle quali solo Monica, la sorella di Serena, può aiutarlo a liberarsi. Anche Lara cerca di dare una mano al padre, nonostante l’odio che inizialmente provava nei suoi confronti. Per farlo, però, è costretta a dire definitivamente addio ai suoi principi.

Il patriarca 2 si farà?

C’è da dire che la fiction di Canale 5, nonostante le alte aspettative, non ha soddisfatto le auree previsioni facendo registrare in media uno share intorno al 15/16%. Numeri che certamente non sono da flop ma che non sono nemmeno da successo . Per questo motivo non è sicuro se una seconda stagione della fiction vedrà la luce.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Amendola in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni e alle parole dello sceneggiatore Mizio Curcio a TV Blog, la produzione di una seconda stagione si dovrebbe fare con la sceneggiatura che sarebbe già stata scritta. Pare che le riprese dovrebbero iniziare a breve e i nuovi episodi potrebbero andare in onda nel 2024.

L’ultima parola però spetta a Mediaset, che al momento non si è ancora pronunciata sulle eventuali nuove puntate. Non sarà una facile decisione soprattutto perché la fiction non ha dimostrato di poter regalare alla rete numeri da capogiro assicurandosi al tempo stesso la riconferma.

La stessa cosa era successa con Luce dei tuoi occhi: nonostante non abbia raccolto dati straordinari, Mediaset ha comunque deciso di mettere in cantiere la stagione 2 (ora bisogna capire se di farà la tre). Chissà se i piani alti di Cologno Monzese decideranno di ripetere l’esperienza oppure no. Una cosa è certa: da una seconda stagione ci si potrebbero aspettare molti colpi di scena. Se si dovesse invece interrompere la produzione delle nuove puntate ci sarà una doppia beffa per i telespettatori: da una parte gli utenti non potranno godersi nuove puntate, dall’altro non vedranno definitivamente concluse tutte le linee narrative della prima stagione.