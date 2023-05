Con la puntata in onda mercoledì 17 maggio 2023 si concluderà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. La serie targata Mediaset, e diretta da Fabrizio Costa, ha riscosso un discreto successo tra gli spettatori nelle precedenti settimane, raggiungendo numeri di poco sufficienti in termini di share.

Cosa sappiamo della terza stagione

Molti fan si stanno domandando se ci sarà una terza stagione della fiction. Va specificato che Mediaset, a riguardo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il fatto è che la serie tv non ha raccolto ascolti in grado di garantirle una riconferma scontata. Lo share medio si è aggirato attorno al 15%, con una media di circa 2.6 milioni di spettatori a puntata. Non un flop, ma nemmeno un successo.

C’è da dire che Canale Cinque, da anni, tenta di lanciare fiction senza però ottenere i risultati della Rai. Luce dei tuoi occhi, tra i buchi nell’acqua degli ultimi tempi del Biscione (sempre parlando di serie tv in prime time), è comunque riuscito a rimane a galla. E sarà forse per questo che potrebbe guadagnarsi la riconferma. E si ribadisce, forse.

Stando a ciò che riporta il Blog di Alberto Fuschi su Spettacoloitaliano.it, Mediaset avrebbe intenzione di realizzare una terza stagione che sarebbe l’ultima della serie. I nuovi episodi arriverebbero, secondo il suddetto blog, non prima del 2025.

Va anche evidenziato che il finale della seconda stagione non è conclusivo, vale a dire che non è stato pensato per chiudere tutte le linee narrative aperte. Se dunque si decidesse di non produrre nuove puntate, per il pubblico sarebbe una doppia beffa: non vedrebbe un epilogo soddisfacente della trama e non si potrebbe gustare altri episodi inediti.

Anticipazioni della terza stagione (se si farà)

Cosa aspettarsi di un’eventuale terza stagione? Per rispondere alla domanda è bene ricapitolare le vicende che hanno coinvolto i protagonisti della serie fino a questo punto. La seconda stagione si era aperta con Emma che aveva rilanciato la sua accademia di ballo situata a Vicenza, nello scenario della Basilica Palladiana. Invitata ad esordire in un importante teatro di New York, Emma deve ampliare il suo corpo di ballo, selezionando nuovi ballerini. Durante i provini, la protagonista rimane affascinata da Diana Novak, spinta a partecipare su volere della madre Petra.

Poco dopo, tuttavia, quest’ultima confessa un fatto a dir poco sconvolgente: Diana è in realtà Alice, la bambina che Emma aveva perso tempo prima e che aveva scoperto essere ancora viva. L’arrivo di Diana nell’accademia, inoltre, stravolge gli equilibri tra le ballerine, ma anche quelli di Emma ed Enrico, con quest’ultimo che manifesta una profonda attrazione per Petra.

Siamo quindi giunti al momento in cui Petra ha trovato il coraggio per rivelare la verità sul traffico di bambini che l’ha vista coinvolta. La confessione della donna non convincerà del tutto Emma, sicura del fatto che stia nascondendo ancora qualcosa. Resta da capire che piega prenderà l’evoluzione del personaggio di Diana e quella delle indagini di Emma.