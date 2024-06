Mediaset-Rai, focus talent 2024/25: conduzioni, conferme, chiusure

Se il genere televisivo dei reality show non brilla più come un tempo (basti pensare a L’Isola dei Famosi appena conclusa o all’ultima edizione del Grande Fratello, entrambi lontanissimi dagli antichi fasti), non si può dire lo stesso dei talent show che continuano a godere di ottima salute. Cosa succederà nella prossima stagione? Cosa sarà riproposto da Rai e Mediaset e cosa invece rischia di saltare? Chi ci sarà alla conduzione?

Talent show Rai 2024/2025

Pioggia di riconferme in Rai. Tale e Quale Show tornerà ad allietare il pubblico di Rai Uno. Alla guida naturalmente ritroveremo Carlo Conti. Un’importante novità riguarda la giuria: non ci sarà più Loretta Goggi che ha deciso di ritirarsi. In pole position per sostituirla ci sarebbe Alessia Marcuzzi. Da capire invece se saranno riproposti tutti gli spin-off del format, vale a dire Tale e Quale Show – Il Torneo, Tali e Quali, Tale e Quale Show Sanremo, Natale e Quale. Nel 2025 Conti condurrà anche il Festival di Sanremo e forse potrebbe rinunciare per esigenze di tempo a una delle ‘costole’ del programma.

Confermatissimo anche The Voice Senior. Antonella Clerici sarà nuovamente alla conduzione. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, ci sarà un’altra edizione di The Voice Kids. Probabile anche che venga proposta la seconda stagione della versione Generation del format. Alla guida sempre ‘Antonellina’.

Ovviamente Rai Uno punterà ancora su Ballando con le Stelle. Discorso differente per L’acchiappatalenti, altra ‘creatura’ di Milly Carlucci. La prima edizione dello show non ha convinto il pubblico. Molto difficile che verrà riproposto. Si va verso la cancellazione.

Talen show Mediaset 2024/2025

Versante Mediaset. Conferme scontate per Amici di Maria De Filippi, che tornerà con la solita formula (prima il pomeridiano e poi il serale), e per Tu si que vales, piazzato come al solito nel sabato sera autunnale (in giuria e alla conduzione dovrebbe cambiare nulla o quasi). Andrà in scena l’ennesimo scontro Auditel con Ballando.

Dovrebbe tornare in onda anche Io Canto Generation con la sua ‘costola’, ossia Io Canto Family. In aggiunta ci sarà Io Canto Senior. Da capire se Gerry Scotti farà il pieno di conduzioni oppure se, come accaduto quest’anno, cederà qualcosa all”amica e collega Michelle Hunziker.