Io Canto Family, Al Bano che gaffe! C’entra un noto cantante

Questa sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Io Canto Family. Tra i giudici del talent show, che vede giovanissimi talenti esibirsi al fianco dei loro parenti, c’è anche il cantante Al Bano. E’ stato proprio quest’ultimo il protagonista di una gaffe su una delle canzoni cantante da una delle coppie in gara. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

E’ giunta al termine questa prima edizione di Io Canto Family condotta da Michelle Hunziker. Il talent vede giovanissimi cantanti esibirsi in compagnia di alcuni loro familiari, affiancati da sei diversi coach: Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Mietta ed Iva Zanicchi. A giudicare le loro performance c’è una giuria composta da quattro giurati: Al Bano Carrisi, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi ed Orietta Berti. E’ stato proprio uno di loro a commettere una gaffe mentre si esibiva una delle coppie.

Nel corso della gara che ha visto i diversi talenti sfidarsi per poter continuare il loro percorso nel programma ed aggiudicarsi la vittoria, Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra Novelli, concorrenti della squadra di Iva Zanicchi, si sono esibite in una canzone di Biagio Antonacci. Nello specifico le due hanno cantato una loro versione di “Iris”, cambiando il nome della ragazza citata da Biagio Antonacci con “Giulia” e “mamma” e convincendo un po’ tutti. Al momento dei giudizi, Al Bano ha commesso una gaffe proprio sul brano eseguito dalla bambina e dalla sua mamma. Il cantante ha difatti rivelato di non conoscere la canzone!

La mancanza è stata prontamente notata dai telespettatori, che hanno immediatamente commentato sul web l’accaduto chiedendosi come fosse possibile che Al Bano non conoscesse proprio uno dei più grandi classici di Biagio Antonacci.

Qui di seguito uno dei commenti comparsi su X (ex Twitter) a riguardo:

Giulia Ghirlanda e la sua mamma Alessandra Novelli con la loro esibizione di “Iris” hanno convinto sia i giudici che il pubblico. Le due sono difatti passate alla fase successiva della puntata, potendo quindi concorrere ancora per la vittoria finale.