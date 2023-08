Mediaset, pugno duro: “Provini sfiancanti al GF”, McVicar fatto fuori

La musica è cambiata a Mediaset. Come è arcinoto Pier Silvio Berlusconi ha imposto una linea chiarissima, da pugno duro: più informazione popolare di qualità e stop alle derive trash. Il magazine Oggi racconta alcune conseguenze concrete scaturite dalla virata voluta dai vertici di Cologno Monzese. In particolare il settimanale, nella rubrica “Forse non tutti sanno che” curata dall’esperto di retroscena tv Alberto Dandolo, ribadisce che una delle ‘vittime’ del Biscione è Ilary Blasi che ha visto la ‘sua’ Isola dei Famosi cancellata temporaneamente dal palinsesto in quanto l’ultima stagione del reality, quella mandata in onda la scorsa primavera, “non è piaciuta ai piani alti dell’azienda”.

Resiste invece, per il momento, il Grande Fratello, che non sarà più Vip, almeno nel titolo (la nuova edizione, in partenza lunedì 11 settembre, avrà un cast sia di famosi sia di ‘normal people’). Ebbene, anche per quel che riguarda il reality più spiato d’Italia condotto da Alfonso Signorini, il magazine Oggi snocciola alcune curiosità, spiegando che gli autori sono stati “costretti a sfiancanti provini” per mettere a punto un cast di livello su esplicita richiesta di Pier Silvio.

Alberto Dandolo rivela anche una bocciatura ‘illustre’, vale a dire quella di Daniel McVicar, in passato tra i volti più noti della soap opera Beautiful. Motivo dell’esclusione? “Un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”.

Grande Fratello 8, gli 8 nomi vip del cast

L’11 settembre, nel frattempo, si avvicina e i giochi per il cast pare che siano ormai chiusi. I ‘vip’ che avrebbero ottenuto il lasciapassare e che sono stati ritenuti ‘idonei’ alle nuove linee guida aziendali sarebbero i seguenti:

Grecia Colmenares

Fiordaliso

Samira Lui

Beatrice Luzzi

Giampiero Mughini

Ciro Petrone

Alex Schwazer

Massimiliano Varrese

Tutto fatto per Alex Schwazer, presentato ufficialmente da Signorini. Anche Beatrice Luzi senza dubbio ci sarà. Lei stessa ha confermato la sua presenza. Gli altri nomi sono in attesa di essere ufficializzati, ma, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, saranno quelli qui sopra menzionati a varcare la fatidica porta rossa della Casa di Cinecittà. Dovrebbero però mancare all’appello ancora un paio di volti. Li si scoprirà a breve. Naturalmente tanta attesa di vedere anche i ‘non famosi’ scelti.