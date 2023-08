Cast Grande Fratello 8: ecco chi è la seconda vip ufficiale

Negli scorsi giorni, TvBlog ha rivelato gli 8 vipponi che andranno a comporre il cast della nuova edizione del Grande Fratello insieme ai concorrenti Nip, ovvero i personaggi non famosi. Si tratta di Alex Schwazer; Beatrice Luzzi; Ciro Petrone; Giampiero Mughini; Samira Lui; Fiordaliso; Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Ciò che manca, adesso, è solamente la conferma definitiva da parte del programma per ufficializzare i seguenti nomi. Il primo annuncio è arrivato proprio ieri sulle pagine social del GF ed è stato riservato ad Alex Schwazer. In un video postato sul web insieme ad Alfonso Signorini, lo sportivo ha confermato la sua partecipazione al reality. Oggi, 23 agosto, è arrivata una seconda conferma. Questa volta, però, non da parte della redazione della trasmissione, bensì da un concorrente stesso. Di chi si tratta?

Stiamo parlando dell’attrice Beatrice Luzzi, nota al grande pubblico per il suo ruolo della villana Eva Bonelli nella soap opera “Vivere“. Proprio come i suoi ex colleghi Davide Silvestri (GF VIP 6) e Licia Nunez (GF VIP 4), pare che anche Beatrice varcherà presto la porta rossa. Come anticipato prima, diversi giorni fa è spuntato il suo nome tra quelli dei probabili nuovi vipponi. Dopo l’annuncio prima di Tvblog e poi di Davide Maggio, è stata la stessa Beatrice a confermare in prima persona la sua partecipazione. In questo periodo, infatti, l’attrice sta venendo sommersa da domande riguardo la sua presenza al reality, tanto da finire per spoilerare il suo ingresso.

Beatrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale ha detto: “Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”. Insomma, delle parole che lasciano poco spazio a dubbi: l’attrice, con grande probabilità, si stava riferendo proprio alla notizia della sua entrata alla Casa del Grande Fratello.

Certo è che, proprio come è successo con Alex Schwazer, è probabile che ad annunciare definitivamente i concorrenti debbano essere i canali ufficiali del programma. Fino ad allora, si presume che i futuri vipponi non possano assolutamente parlare della vicenda, nonostante i gossip e i rumors. Dunque, viene da chiedersi come avranno preso i piani alti quest’evidente anticipazione. Chissà…