Mediaset, prossima stagione: talk e conduttori, chi sarà riconfermato

Mediaset sta già progettando la nuova stagione televisiva e, per quel che riguarda il fronte strettamente correlato all’informazione, si avvia a riconfermare in blocco tutti i programmi. Una strategia simile a quella di La7. Con l’avvento del Covid e ora con lo scoppio della guerra in Ucraina, nel Bel Paese è cresciuto il desiderio di approfondimento. Infatti i talk stanno ottenendo dati di ascolto buoni dopo aver attraversato un periodo buio. Fino a qualche anno fa erano persino dati per spacciati, sul viale del tramonto. La tremenda attualità manifestatasi di recente gli ha dato invece nuova linfa. Per questo gli editori del piccolo schermo adesso sono tornati a puntarvi in modo deciso.

A tracciare il quadro della situazione Mediaset ci ha pensato TvBlog che ha spiegato che le intenzioni dei dirigenti della struttura informativa dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, in accordo con i vertici del gruppo di Cologno Monzese, sono di riconfermare tutti i talk attualmente in onda. Dunque per la stagione televisiva 2022-2023 non ci saranno scossoni. Non ci sarà alcun terremoto anche sul fronte dei conduttori: chi è alla guida delle trasmissioni vi rimarrà. Dalla serie: ‘Squadra che vince non si cambia”

In particolare, per quel che concerne Rete Quattro (il canale del Biscione dedicato all’informazione), a Quarta Repubblica ritroveremo Nicola Porro, in onda il lunedì sera. Il prime time del martedì sarà occupato nuovamente da Fuori dal coro, con protagonista Mario Giordano. Il mercoledì sera spazio a Controcorrente condotto da Veronica Gentili, la quale dovrebbe essere riconfermata anche per l’access time in onda il sabato e la domenica,

Nella prima serata di giovedì proseguirà l’avvenuta di Dritto e rovescio, timonato da Paolo Del Debbio. Nel prime time del venerdì avrà di nuovo spazio Quarto grado, guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. A chiudere la settimana, di domenica sera, ci sarà Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi che in questo periodo sta sfidando Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7.

Via libera anche per la prossima stagione all’appuntamento quotidiano di Stasera Italia, l’access time trasmesso dal lunedì al venerdì sempre su Rete Quattro, con la conduzione di Barbara Palombelli. Il talk non si fermerà nemmeno d’estate, con la Palombelli che cederà temporaneamente la conduzione a Veronica Gentili.

Infine, su Canale Cinque, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque allieteranno il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con le edizioni estive.