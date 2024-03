Mediaset parla di record incomprensibili e il regista del GF sbrocca

Il Grande Fratello 8 si è concluso, manco a dirlo e tanto per cambiare, tra le polemiche e con un fattaccio. Al termine della finale si è sfiorata la rissa fuori dagli studi, con il fratello di Greta Rossetti che ha preso a pugni l’auto su cui c’era Massimiliano Varrese. La vittoria di Perla Vatiero ha inoltre fatto storcere il naso a diversi telespettatori. Ma c’è dell’altro: nonostante, per chiara indicazione di Pier Silvio Berlusconi, si è tentato in questa stagione di confezionare un programma meno trash e cafone rispetto alle precedenti edizioni, i biasimi e le proteste del pubblico per quel che si è visto in generale sono stati tanti. Per tale motivo il regista del reality show si è sfogato, Alessio Pollacci, chiedendo rispetto.

Pollacci si è fatto sentire su X, il vecchio Twitter. Questa la sua ferrea presa di posizione:

“È finita l’edizione più lunga del GF e leggo una miriade di opinioni al riguardo. “Avrebbe dovuto” “dovevate fare” “questo dimostra che” e tutta una serie di ragionamenti dati per certi e inequivocabili. Succede per tutto, figurati se non succede per il GF. Ma onestamente anche basta fare lezioni di tv o di vita agli altri, basta guardare dall’alto al basso il lavoro di non sapete quante persone, basta insultare chi lavora ad un programma televisivo come questo. Solo perché qualcuno vi legge non siete in possesso della verità“.

Nel frattempo Mediaset ha divulgato alcuni comunicati tripudianti, parlando di un successone e di “record” di ascolti per la finale. Va bene tirare acqua al proprio mulino, ma parlare di “record” quando la finale è stata vista da poco più di 3 milioni di persone (share al 23.9%) pare un poco fuorviante. Si consideri che nella storia del reality questa è stata la finale meno vista di tutte, eccezion fatta per quella dello scorso anno dove gli utenti furono 2.8 milioni. Insomma, di record abbattuti non se ne vedono, anche se per la dirigenza del Biscione è tutto rosa e fiori.

Questa la nota di Cologno Monzese:

“L’ultima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy ha segnato il suo miglior risultato stagionale con 3.039.000 spettatori pari al 23.9% di share e si è confermato ancora una volta leader della serata sul target commerciale con il 24.6% di share. Il momento della vittoria di Perla Vatiero è stato visto da oltre uno spettatore su due davanti al televisore, con un picco del 52% di share. Boom di ascolti sui target giovani: la 47°puntata del reality ha raccolto una media del 31.1% di share tra i 15-34enni“.

Dulcis in fundo il comunicato del direttore di Canale Cinque, Giancarlo Scheri, che ha detto che il GF si conferma un “format amatissimo“, ma anche “uno show di altissimo livello“. Di altissimo livello? Siamo sicuri? Scheri e Pollacci naturalmente remano dalla stessa parte. Ed è comprensibile. Ora, che il Grande Fratello sia uno show realizzato da professionisti e abbia tutti gli ingredienti di una trasmissione nazionale e appunto professionale non c’è dubbio. E viene da dire ci mancherebbe. Va in onda su Mediaset, non su una emittente sperduta locale. Dunque si dà per scontato che sia prodotta da un team di esperti del piccolo schermo. Ciò detto, l’altissimo livello sta da un’altra parte.