Mediaset, morte Papa: The Couple cancellato, c’è la ‘maratona Merlino’

Myrta Merlino chiamata a fare una maratona straordinaria di Pomeriggio 5, Ilary Blasi invece si ferma: The Couple, lunedì 21 aprile 2025, non andrà in onda in prime time su Canale 5. Mediaset, dopo la notizia della morte di Papa Francesco, ha stravolto i suoi palinsesti per omaggiare il Santo Padre e per seguire puntualmente l’evoluzione delle dinamiche vaticane.

Canale 5, come cambia la programmazione: salta anche The Couple

Dai piani alti del Biscione fanno sapere che dalle ore 14 fino alle ore 20 sarà trasmesso in diretta uno speciale di Pomeriggio 5. A timonarlo naturalmente Myrta Merlino che potrà prendersi delle pause quando cederà la linea a tre edizioni speciali del Tg5, previste alle ore 16, 17 e 18. Nel corso della maratona, la giornalista interagirà con gli ospiti in studio e in collegamento, aggiornando costantemente sulla situazione vaticana dopo la morte di Bergoglio.

Lunedì 21 aprile, proprio per la decisione di dare spazio alla maratona di Pomeriggio 5, sono state cancellate dal palinsesto le soap e i film che erano stati programmati sull’ammiraglia Mediaset. Anche Avanti un altro! di Paolo Bonolis salta. E pure Striscia la Notizia non aprirà i battenti per lasciare il posto in access prime time a Toni Capuozzo e al suo documentario “Papa Francesco – Così normale da essere straordinario”. Lo speciale, che racconta la vita del Santo Padre, verrà trasmesso in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24 e Mediaset Extra.

La puntata di The Couple, reality show condotto da Ilary Blasi, è stata cancellata. Su Canale 5, in prima serata, sarà dato spazio alla miniserie diretta da Daniele Luchetti “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”, un omaggio alla vita di Bergoglio. Inoltre è stata interrotta la diretta The Couple sul canale 55. Al suo posto, in simulcast, le news sul Papa.

ReteQuattro e Italia 1, come cambia la programmazione

Cambio di programmazione anche su ReteQuattro che dalle ore 14.00 alle ore 18.50 offrirà la diretta della trasmissione Diario del Giorno, condotto da Manuela Boselli. Anche in questo caso focus sul Santo Padre. In prima serata, saranno protagonisti con uno Speciale Videonews i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Elena Guarnieri. Per quel che riguarda Italia 1, l’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30 sarà allungata di mezzora e terminerà alle 19.25.