Eleonora Daniele pietrificata in diretta dalla morte del Papa: video

Alle 7:35 di lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, è morto Papa Francesco. Lo ha annunciato il cardinale Farrell. La notizia in un amen ha fatto il giro del mondo ed è stata data anche dai programmi tv in diretta. Eleonora Daniele, fervida credente, ha appreso che Bergoglio è deceduto mentre stava conducendo su Rai Uno la puntata di Storie Italiane. La giornalista è rimasta pietrificata, facendo fatica a leggere le agenzie che hanno riferito della scomparsa del Pontefice.

Mentre era in onda, la Daniele è stata informata della morte di Bergoglio. Immediatamente la sua espressione si è fatta cupa. “Sono arrivate due agenzie, un’Ansa e una AdnKronos che io come giornalista leggo”, ha spiegato ai telespettatori con tono preoccupato e costernato. “Penso una delle notizie più tristi per tutto il mondo”, ha aggiunto per poi interrompersi per alcuni secondi, mostrandosi visibilmente scossa.

“Le agenzie riportano ora la morte del Papa”, ha scandito, informando il pubblico sintonizzato su Rai Uno della scomparsa del Santo Padre. Altra pausa. In studio è calato il gelo e si sono udite da parte degli ospiti dichiarazioni sussurrate con tono stupito e incredulo. “Questa è la notizia, è morto Papa Francesco”, ha concluso la giornalista.

Un momento che resterà nella storia. Durante Storie Italiane su Rai 1, Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Papa Francesco.#PapaFrancesco #Rai1 #StorieItaliane #EleonoraDaniele pic.twitter.com/I2cKvN3HX2 — MaccheTiVu (@macchetivu) April 21, 2025

Eleonora Daniele e il suo stretto rapporto con la fede cattolica

Eleonora Daniele, in diverse interviste, ha spiegato di essere una fervida credente. In particolare ha dichiarato che il suo rapporto con il cattolicesimo è molto stretto. Fin da quando era piccola è stata molto devota alla Vergine Maria. La fede è via via cresciuta in lei anche grazie agli insegnamenti ricevuti da sua madre e da sua zia che nella sua infanzia la portavano al santuario di Thiene.

Le preghiere preferite della conduttrice sono L’Ave Maria e la Salve Regina. La conduttrice Rai ha spiegato inoltre che la Vergine è la prima che invoca quando si rapporta con il credo religioso. Si è espressa anche sulle apparizioni mariane, in particolare quelle di Medjugorje, riferendo che rispetta le autenticità di quelle riconosciute dalla Chiesa. Dall’altro lato ha sottolineato di non essere convinta di determinate forme di misticismo.

Uno dei suoi punti fermi è la preghiera. Secondo la giornalista, se tutti pregano uniti e credono nella forza di Dio si può cambiare il mondo in positivo.