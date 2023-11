Mediaset ‘litiga’ di nuovo col palinsesto: stangata per Enrico Papi

Mediaset continua a ‘litigare’ con i palinsesti da lei stessa organizzati e pensati. Dopo il caso curioso di Io Canto Generation, che finalmente è decollato dopo essere stato rinviato svariate volte (pure Ciao Darwin ha avuto medesima sorte), ora ad essere messo in ghiaccio è Tilt – Tieni il Tempo, show condotto da Enrico Papi e che vede tra i protagonisti anche Elisabetta Canalis, alla ricerca di una nuova collocazione in tv dopo anni di ‘latitanza americana’.

DavideMaggio.it rende noto che il programma musicale, la cui messa in onda era prevista per l’autunno 2023, non vedrà la luce. La trasmissione, che tra l’altro era l’unica novità proposta dalla seconda rete Mediaset quest’anno, è stata fatta slittare prima a dicembre 2023 e poi a data da destinarsi. Al momento attuale dovrebbe essere trasmessa nel 2024, non si sa quando di preciso. Quel che invece si sa è che Le Iene continueranno ad andare in onda con il doppio appuntamento.

Una stangata per Papi visto che, la decisione di mettere da parte uno show tv, quasi sempre, non è un buon segnale. Sono ignoti i motivi che hanno spinto i vertici di Cologno Monzese verso la scelta di porre in stand by il programma. Se ne saprà, forse, qualcosa più avanti.

Per quel che riguarda il palinsesto ‘ballerino’ di Mediaset, d’altra parte, non c’è troppo da stupirsi. Pier Silvio Berlusconi, quando ha presentato la nuova stagione televisiva lo scorso luglio, aveva anticipato che alcune scelte relative alla partenza di diversi programmi sarebbero state prese strada facendo in base alle esigenze del momento. E così sta succedendo. Insomma il motto è “work in progress”.

Tilt – Tieni il Tempo: come è organizzato il game show di Enrico Papi

Tilt – Tieni il Tempo è un game show pensato per il prime time. Durante il gioco si fronteggeranno due team di personaggi famosi. Tra questi figurano Beppe Vessicchio, Elisabetta Canalis, Pamela Camassa, Paola Barale, Jake La Furia, Manuela Arcuri, Simone Montedoro e il duo dello Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli.