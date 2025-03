Mediaset, in arrivo svolta epocale: Striscia out, dentro De Filippi

Pier Silvio Berlusconi lo aveva detto a chiare lettere qualche mese fa che Striscia la Notizia avrebbe potuto essere messo in pausa. Dall’idea pare che si stia passando ai fatti e per attuare il piano di rinnovamento dell’access prime time di Canale 5 sarebbe stata chiamata Maria De Filippi, colei che, televisivamente parlando, trasforma in oro tutto ciò che tocca. Dunque si va verso una svolta storica. Il tg satirico di Antonio Ricci è sempre stato considerato intoccabile. Ora non lo è più. Motivo? Semplice: non garantisce più ascolti tv consistenti, venendo ogni sera praticamente doppiato da Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Striscia naviga da mesi attorno al 15% di share e spesso non riesce a superare la soglia dei tre milioni di utenti. La diretta concorrenza, con lo show dei pacchi, ha toccato picchi di oltre 6 milioni di telespettatori e veleggia attorno al 30% di share. Altrimenti detto, “Canale 5, abbiamo un problema”. Il punto è che con un access prime time debole, anche la prima serata ne risente in quanto comincia con un traino fragile. Nella testa di Antonio Ricci invece il problema è capovolto, vale a dire che è Striscia a risentire dello scarso appeal dei prime time deboli di Canale 5. C’è però da dire che al sabato sera, quando C’è posta per te che garantisce ascolti monstre, non è che Striscia faccia meglio di altri giorni. Insomma, qualcosa che non va c’è.

Alla luce di tale situazione, i vertici Mediaset avrebbero chiesto aiuto a Maria De Filippi. Ci sarebbero in corso colloqui tra lei e i piani alti di Cologno Monzese per riuscire a partorire un format che andrebbe a sostituire Striscia (per sempre oppure solamente per una parte della stagione?). Quindi si va verso una rivoluzione epocale visto che il programma di Ricci è un titolo più che storico delle reti del Biscione.

Secondo quanto riferisce TvBlog, ‘Queen Mary’, per l’eventuale nuovo progetto, sarebbe disposta a mettere a disposizione lo studio di C’è posta per te e il personale della sua società di produzione, la Fascino (metà azienda è della conduttrice pavese, metà di Mediaset). Si starebbe ragionando al confezionamento di nuovi quiz show realizzati anche insieme a Banijay. La registrazione dei numeri zero dei nuovi format sarebbe in programma nelle prossime settimane. Probabilmente prima di Pasqua.

Maria, però, non andrebbe in video. Si occuperebbe di tutta l’organizzazione, un po’ come avviene per Temptation Island. Insomma, lei ci mette la testa ma non la faccia visto che è già ‘full’ per quel che riguarda i programmi da presentare. Per la conduzione in molti credono che si possa puntare su Paolo Bonolis. Non è detto che accetti, ma con un progetto allettante Bonolis potrebbe avvertire nuovi stimoli e dire di sì. Quel che sembra sicuro è che Striscia la Notizia non è più considerato intoccabile e che se non ci sarà un miglioramento sul fronte share, dinamica alquanto difficile al momento, dalla prossima stagione potrebbe essere pensionato oppure ritrovarsi a condividere il prime time con un altro format.