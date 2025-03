Ascolti Tv 8/3: C’è Posta Per Te supera lo speciale di Sanremo. I dati

La prima serata di ieri, sabati 8 Marzo ha visto trionfare C’è Posta Per Te. Le storie di famiglia e amori ritrovati di Maria De Filippi hanno superato persino lo speciale dell’Eredità dedicato a Sanremo. Questo per quanto riguarda la televisione, perché su RaiPlay e Rai Radio 2 è stata seguitissima la diretta della finale del San Marino Voice Contest. La gara canora ha visto vincitore Gabry Ponte con la sua ormai cult ”Tutta L’Italia”, il DJ volerà a Basilea per l’Eurovision Song Contest. La finale, condotta da Francesco Facchinetti e Flora Canto è stata seguitissima sui social.

Tutti i dati relativi alla prima serata di ieri:

Su Rai1 L’Eredità Speciale Sanremo ha divertito 2.253.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 le storie di C’è Posta per Te hanno emozionato 3.897.000 spettatori (28.2%). Su Rai2 il finale di stagione di Elsbeth è visto da 550.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio ha appassionato 856.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena interessa 739.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti è la scelta di 857.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Altre Parole ottiene 862.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti si ferma a 301.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi totalizza 452.000 spettatori (2.9%).

Ascolti Tv 8/3: Access Prime Time

Su Rai1 la puntata classica de L’Eredità è vista da 3.879.000 spettatori (25.7%), dopo il TG1 Affari Tuoi raggiunge i 5.278.000 spettatori (30%). Su Canale5 la replica di Avanti un Altro! Story ha divertito 2.886.000 spettatori (20.1%) e dopo il TG5 Striscia la Notizia arriva a 2.562.000 spettatori (14.6).

Ascolti Tv 8/3: Il pomeriggio

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore emoziona 1.332.000 spettatori (11%), a seguire Passaggio a Nord Ovest interessa. 790.000 spettatori (7.7%). A Sua Immagine fa compagnia a 684.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 737.000 spettatori (8%) nella seconda parte. Sabato in Diretta intrattiene 1.017.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.360.000 spettatori (12.4%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.260.000 spettatori (18.5%) e Tradimento tiene incollati al video 2.197.000 spettatori (22%). A seguire le interviste di Verissimo commuovono 1.994.000 spettatori (21.9%) nella prima parte e 2.017.000 spettatori (19.6%) nella seconda.

Ascolti Tv 8/3: La mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 1.278.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e 1.161.000 spettatori (22.9%) nella seconda parte. A seguire Buongiorno Benessere informa 1.086.000 spettatori (20.8%). Linea Bianca è la scelta di 1.080.000 spettatori (17.6%), Linea Verde Discovery interessa 1.484.000 spettatori (18.6%) e le bellezze di Linea Verde Italia arrivnoa a 2.111.000 spettatori (18.6%). Su Canale 5 X-Style interessa 599.000 spettatori (11%), mentre i documentari di Paradisi Selvaggi toccano 382.000 spettatori (7.5%). A seguire Forum è visto da 1.086.000 spettatori (14.3%).