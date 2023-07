Mediaset, i silurati e gli intoccabili: chi va e chi resta, è rivoluzione

Se in Rai c’è in atto un profondo cambiamento, dettato come al solito dall’insediamento di un nuovo governo, a Mediaset non sono da meno. Il Biscione si appresta a presentare il 4 luglio i nuovi palinsesti. Alcune decisioni sono state già rese note e si è ben compreso che i vertici di Cologno Monzese stanno attuando una forte virata di rotta. Nel farla sono rotolate alcune teste che sembravano intoccabili fino a qualche mese fa. E non è detto che non ne rotolino altre nel futuro prossimo.

Il caso più clamoroso è quello trapelato nelle scorse ore. Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5: lo ha annunciato Mediaset stessa con una nota ufficiale (al suo posto è quasi certo che arriverà Myrta Merlino che ha salutato La7). Barbarella ha il contratto in scandenza a dicembre 2023, difficile che le sia rinnovato. Altrimenti detto è assai probabile che la sua esperienza pluridecennale con Mediaset si concluda qui.

Altra figura di peso al momento orfana di trasmissioni è Belen Rodriguez. A Le Iene pare che sarà sostituita da Veronica Gentili mentre invece, per quel che riguarda Tu si que vales, è stata lei stessa a scegliere di dire basta. Altra big che rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano è Ilary Blasi: vista l’aria che tira, vale a dire la volontà della dirigenza di Cologno Monzese di dire stop a quel tipo di programmi considerati trash, non ci sarebbe da stupirsi se L’Isola dei Famosi non fosse riconfermata.

In tal caso l’ex Lady Totty non avrebbe alcunché da timonare. E non è detto che Mediaset decida di puntare su di lei in futuro, anche perché, numeri alla mano, le sue ultime conduzioni hanno portato risultati tutt’altro che entusiasmanti. Dopo aver lasciato il timone del GF Vip ha registrato due sonori flop in prima serata (ricordate Eurogames e Star in the Star?). Ha preso poi la guida de L’Isola dei Famosi e pure in questo frangente, seppur non si può parlare di floppissimo, le cose non sono andate benissimo.

Chi invece è sicuro di ripartire a settembre è Alfonso Signorini con un GF Vip profondamente rivisitato (ci sarà un miscuglio di vip e nip). Ma attenzione: dopo il trash visto la scorsa edizione, con tanto di sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, il programma sarà tra gli osservati speciali. La regola d’oro da rispettare è sempre la solita: se gli ascolti saranno buoni si procederà con un’altra stagione, se caleranno si accenderà la spia rossa e, con i tempi che corrono a Mediaset (la cui intenzione è di virare sempre di più verso una tv commerciale più sobria), tutto verrà messo in discussione.

Capitolo Paolo Bonolis: qui si entra in un’altra vicenda. L’anno prossimo il conduttore romano tornerà alla guida di Avanti un Altro e riproporrà in prima serata Ciao Darwin. Per entrambi gli show sarà il canto del cigno, vale a dire l’ultima stagione. Bonolis ha inoltre ribadito di recente di aver intenzione a breve di lasciare la tv per dedicarsi alla vita privata. Non è da escludere che nel 2024/2025 saluti tutti.

In cotanto fermento alcuni intoccabili, quali Gerry Scotti e Maria De Filippi. Tutto ciò che tocca, televisivamente parlando, la conduttrice pavese non smette di trasformarsi in oro. Per questo tutti i suoi show sono stati confermati su Canale Cinque. Le nuove edizioni di Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e C’è posta per te sono già in cantiere.

Per quel che riguarda Scotti sarà ancora sua la fascia preserale. Lo si rivedrà poi a Striscia la Notizia in coppia con Michelle Hunziker. Probabile inoltre che alla conduttrice elvetica sia dato l’ok per la terza stagione di Michelle Impossible (il one woman show ha raccolto buoni dati e rispetta i gusti dell’editore).