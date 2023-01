Mediaset: “GF Vip torna con 2 serate e quando inizia L’Isola”

Pier Silvio Berlusconi ha deciso questo pomeriggio di rivelare ai suoi telespettatori tutti i piani dell’azienda Mediaset per i prossimi mesi, con il dettaglio della programmazione di Canale 5 e Italia 1 in modo particolare. Il figlio di Silvio Berlusconi ha dunque deciso di fare sul serio, mettendo in campo una scaletta di tutto rispetto con la quale, è fiducioso, alla concorrenza Rai verrano lasciate soltanto le briciole.

Tante, tantissime le novità svelate sull’account Qui Mediaset nel pomeriggio, a partire in particolar modo da una news che farà molto felici i più fedeli fan di Alfonso Signorini. C’è infatti già la conferma della messa in onda del Grande Fratello Vip con il ritorno del doppio appuntamento settimanale del venerdì (oltre a quello del lunedì) nelle serate in cui non saranno in onda episodi delle fiction in arrivo.

C’è, inoltre, la tanto attesa conferma riguardante L’Isola dei Famosi: il reality show farà ufficialmente il suo ritorno su Canale 5 a partire da metà aprile 2023, anche se almeno per il momento una data di inizio ufficiale ancora non è stata annunciata.

Gli annunci di Mediaset per la stagione 2023

Le reti di Pier Silvio Berlusconi ospiteranno a breve tre novità, chiamate “show evento”: si tratta di La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e Felicissima sera con Pio e Amedeo. Resta inoltre confermato Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti, le cui registrazioni si stanno svolgendo proprio in questi giorni.



Tornerà anche il grande calcio: da febbraio ripartono su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le fiction invece sono in arrivo questo venerdì Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà a partire febbraio la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.



La sfida a Sanremo

Quello che più ha colpito del comunicato rilasciato nel pomeriggio di oggi è stata la scelta, da parte di Mediaset, di non mettere in pausa i suoi programmi di punta durante la settimana di Sanremo. Andranno infatti regolamente in onda dal 7 all’11 febbraio il GF Vip, Le Iene e C’è posta per te. Mediaset è fiduciosa che i risultati di share durante quella settimana così delicata soddisferanno le aspettative dell’azienda, ecco il commento in merito: