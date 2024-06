Mediaset, focus reality 2024/25: conduzioni, conferme, tagli, novità

Manca circa un mese alla presentazione dei palinsesti Mediaset. In questi giorni l’azienda è impegnata a mettere a punto ciò che verrà trasmesso nella stagione 2024/2025. Interessante analizzare la situazione dei reality show: cosa sarà riproposto? Quali trasmissioni saranno tagliate? Ci sono novità?

Mediaset: il futuro del Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation, La Talpa e La pupa e il secchione

Si cominci dai reality, genere che popola da anni il palinsesto di Canale Cinque. Confermato il Grande Fratello, che tornerà in onda con la nona edizione. Stessa formula dell’ottava: il cast sarà misto, altrimenti detto nella Casa più spiata d’Italia convivranno nip e vip. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini. Dubbi sull’opinionista, non è da escludere la riconferma di Cesara Buonamici.

Capitolo tagli: quasi certamente sarà definitivamente archiviato La Pupa e il Secchione (Italia Uno). Il format boccheggia da anni. A nulla sono serviti i cambi di conduzione. Le ultime due edizioni sono state affidate a Barbara d’Urso ed Enrico Papi. In entrambi i casi i dati di ascolto sono stati da ‘lacrime e sangue’. Il format si è usurato, riproporlo sarebbe un suicidio televisivo annunciato.

Altro reality che rischia grosso è L’Isola dei Famosi. L’edizione da poco conclusa è stata la meno seguita di tutte: da capire se il flop è stato colpa solamente del cast oppure del format vecchio. Probabile che le cause siano imputabili a entrambi i fattori. A Mediaset si ragionerà se fare a meno del reality oppure se ne vale la pena rinnovarlo per capire se è ancora appetibile. La conferma potrebbe legarsi alla messa in cantiere o meno di Temptation Winter o La Talpa.

Quest’anno la versione invernale del reality delle tentazioni doveva essere prodotta da Maria De Filippi e trasmessa da Canale Cinque. Filippo Bisciglia aveva pure annunciato che sarebbe stato lui a guidarla. Poi è saltato tutto in quanto si era deciso di fare le riprese in Egitto. Come è noto il Medio Oriente è poi stato funestato dalla guerra israelo-palestinese. Da qui la scelta di sospendere il progetto. Se avesse visto la luce Temptation Winter, forse L’Isola non sarebbe andata in onda. E nel 2024/2025 che si fa? Da capire se il progetto Temptation invernale è rimasto nell’agenda de vertici Mediaset oppure se è stato completamente rimosso.

Conferme invece per quel che riguarda il tanto atteso ritorno de La Talpa. Pare proprio che questa sia la volta buona. Il reality dovrebbe però essere rivoluzionato rispetto al format originale. Inoltre si sta ragionando sul cast. Due le ipotesi sul tavolo: solo vip oppure un mix in stile GF. Il reality dovrebbe essere collocato in primavera. In una diretta realizzata per il canale YouTube de Il Fatto Quotidiano, il giornalista Giuseppe Candela ha spiegato che ci sono stati già dei sopralluoghi in Umbria per quel che riguarda la location. Inoltre ha aggiunto che la nuova edizione non avrà uno studio televisivo e sarà tutto registrato come avviene per Temptation Island. Alla conduzione ci dovrebbe essere Ilary Blasi.